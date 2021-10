Nutrition : découvrez la nutriécologie, ce nouveau concept qui allie nutrition et écologie !

Les derniers rapports sur l’état de l’environnement ne sont pas très flatteurs. La planète n’est pas bien portante, elle est plutôt en danger. Au-delà de tout, les dérèglements climatiques, les phénomènes de météo extrême, les problèmes de fertilisation et de pollution des sols impactent sérieusement notre alimentation. Devant cette urgence, la nutriécologie en tant que nouveau concept apparaît comme solution salvatrice pour repenser notre alimentation en termes de santé et d’écologie.

La nutriécologie : un concept alliant nutrition et écologie

La nutriécologie s’affiche comme une solution de nutrition équilibrée, car elle ambitionne de mieux nourrir les hommes, en gardant la planète saine et sauve, et en assurant un futur alimentaire durable. L’agriculture actuelle porte réellement préjudice à l’environnement. L’impact environnemental des cultures et élevages sur la faune et la flore sont en train d’entraîner un effondrement de la biodiversité.

Les anciennes habitudes alimentaires doivent donc être changées. Les produits ultra-transformés doivent laisser place à une plus grande diversité de produits végétaux bio et l’élevage doit être plus éthique et respecter le monde animal. Ce nouveau concept est proche de l’ancien régime méditerranéen composé de divers produits végétaux et une consommation plus modérée de produits animaux. Dans ce nouveau mode d’alimentation, les aliments ultra-transformés de l’industrie agroalimentaire n’ont pratiquement plus leur place. La réussite de ce nouveau concept dépendra donc de la mise en valeur d’une biodiversité végétale et la diminution drastique de la consommation de produits d’origine animale.

La nutriécologie, la meilleure alternative à l’impasse actuelle de l’agriculture conventionnelle

Il faut le reconnaître, l’agriculture conventionnelle fait aujourd’hui objet de remise en cause. L’agriculture actuelle se retrouve coincée à une production de matières premières très peu rentable pour l’industrie alimentaire. Elle dépend trop aujourd’hui des intrants chimiques et des pesticides, qui sont assujetties à l’industrie des semences et des plants.

Avec une augmentation des risques de maladies liées à l’alimentation comme l’obésité et le diabète, le bilan de cette agriculture n’est pas très flatteur. Sur le plan écologique, le constat est le même avec l’érosion de la biodiversité, la disparition des insectes et des oiseaux et les émissions de gaz à effet de serre. Il ne faut pas aussi oublier les différents scandales concernant les élevages industriels et l’instrumentalisation des animaux. La nutriécologie est donc le seul rempart pour de meilleures perspectives.

Une agriculture plus respectueuse de l’homme et de l’environnement comme finalité de ce nouveau concept

En dehors d’être un guide pour les consommateurs, la nutriécologie se propose comme finalité pour l’agriculture, qui a besoin de réadapter ses productions aux besoins de l’homme. La biodiversité végétale dont a besoin le consommateur ne peut être produite par l’actuelle agriculture productiviste avec ses fermes céréalières et ses élevages industriels. Une réorganisation de l’agriculture, avec un meilleur couplage entre productions animales et végétales, s’impose donc.

La nutriécologie remet ainsi en question toutes les anciennes pratiques de l’industrie agroalimentaire et lui attribue une nouvelle orientation. Ce concept veut donc une totale remise en question du fonctionnement actuel de la grande distribution alimentaire, qui propose beaucoup trop de produits ultra-transformés qui sont nuisibles à l’homme et à son milieu de vie.