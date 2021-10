Nutrition : découvrez les meilleures recettes de soupe, un équilibre entre santé et minceur !

Une soupe est un repas irrésistible que tout le monde aime. C’est aussi un allié minceur pour les personnes qui ont envie de perdre du poids en mangeant équilibré. Il est vrai que certaines soupes sont préparées avec des éléments épaississants qui ne suivent pas la ligne d’un régime minceur. Pour vous aider à préparer des soupes équilibrées et douces, nous vous proposons ces quelques recettes.

View this post on Instagram Une publication partagée par Sorcière Fit (@sorciere.fit)

Recette de soupe aux choux

La préparation de cette recette se fait comme suit.

Ingrédients pour une personne

½ branche de céleri

½ carotte

5 ml d’huile d’olive

Sel et poivre

150 G de chou blanc

200 ml de bouillon de légumes

1 petit oignon blanc

1 cuillère à café d’ail écrasé

Préparation

Commencez par nettoyer tous les légumes. Découpez ensuite la carotte et le céleri en fines tranches. Ciselez l’oignon et découpez les choux grossièrement. Faites chauffer l’huile d’olive dans une cocotte. Faites-y revenir la carotte, l’oignon, le céleri et l’ail. Laissez-les cuire pendant 5 minutes avant d’ajouter les choux et le bouillon. Laissez mijoter la soupe pendant 25 voire 30 minutes. Ajustez l’assaisonnement et ajoutez de l’eau si besoin. Vous pouvez servir la soupe en l’état ou le mixer légèrement.

Recette de soupe à la patate douce et à la betterave

Pour préparer cette soupe, vous avez besoin des ingrédients suivants.

Ingrédients

Bouillon de légumes

Une gousse d’ail

100 ml de lait de coco

70 g de betterave crue

5 ml d’huile de coco

Sel et poivre

80 g de patate douce

1 cuillère à café de gingembre moulu

Préparation

Épluchez la betterave et la patate douce en petits cubes puis écrasez la gousse d’ail. Dans une cocotte, faites chauffer de l’huile de coco et ajoutez-y les légumes, l’ail et le gingembre que vous ferez revenir pendant 5 minutes. Versez ensuite le bouillon et laissez mijoter à un feu doux pendant 30 minutes.

Le délai passé, vos légumes doivent être tendres. Alors, ajoutez le lait de coco et rectifiez l’assaisonnement avec du poivre et du sel. Enfin, dans un blinder, mixer votre soupe en ajoutant du bouillon ou pas en fonction de la texture que vous voulez.

Recette de soupe de fromage frais et au brocoli

Utilisez ces ingrédients pour préparer la recette de soupe de fromage frais et au brocoli.

Ingrédients

½ gousse d’ail

Sel et poivre

150 g de brocoli

1 petit bouquet de persil

25 g de fromage frais du type St-Môret

200 ml de bouillon de légumes

View this post on Instagram Une publication partagée par Bulle de Cuisine 🍡 (@bulle2cuisine)

Préparation

Nettoyez et hachez finement le persil, puis écrasez la gousse d’ail. Dans une cocotte, mettez l’ail et le brocoli que vous allez recouvrir de bouillon de légumes. Salez, poivrez et laissez cuire pendant 25 minutes à petit feu. A la fin de la cuisson, le brocoli doit être tendre. Mixez ensuite le persil, l’ail et le brocoli avec le fromage frais et le bouillon. Vous obtiendrez un velouté onctueux dans lequel vous pouvez ajouter de l’eau à votre convenance.