Objectif Top Chef : un duel entre 2 frères émeut le chef Philippe Etchebest !

Pour la quotidienne de l’émission Objectif Top Chef présentée par le chef étoilé Philippe Etchebest de ce lundi 19 octobre 2020, un battle fraternel a fini en larmes, et même le redouté chef a été touché.

Un match serré entre frère !

Des surprises ne manquent pas, avec les candidats qui postulent à Objectif Top Chef. Ce lundi 19 octobre 2020, le chef Philippe Etchebest s’est rendu dans une demeure, pas pour auditionner un candidat, mais bien deux. Il s’agissait de Victor et de son frère Louis. Une situation inédite dans le concours, où il a bien fallu éliminer une seule personne, comme c’est la règle.

Le duel fratricide de cuisine s’est passé au nord de la France dans la famille Blanquart. Il a opposé Louis et Victor, deux frères qui étudient dans la filière BTS hôtellerie, et qui ont 2 ans d’écart. Tous 2, candidats dans Objectif Top Chef, ils ont proposé leur plat au chef Philippe Etchebest.

C’est donc avec le rêve de participer à la prochaine saison de Top Chef, que les 2 jeunes hommes se sont affrontés. Le tout premier à gagner une manche, fût l’aîné, prénommé Louis. Cela lui a fait gagner une place pour la finale de cette journée.

Très vite, il a été rejoint par son jeune frère Victor, pour une finale entre frère. Il a donc fallu que les 2 jeunes Nordistes s’affrontent dans une épreuve, où il fallait revisiter la recette du cannelloni au fromage. Une occasion pour valoriser le Picodon, un fromage assez peu connu dans le sud de la France.

Si les 2 frangins très complices ont été plutôt contents de s’affronter, lorsqu’il a fallu départager et sélectionner un gagnant, l’ambiance n’était plus la même. En effet, étant donné qu’il s’agit d’une compétition, il ne peut en rester qu’un seul, et Philippe Etchebest n’avait d’autres choix que de prendre celui qu’il juge meilleur parmi les 2.

Une émouvante finale

Au final, ce fût le plus petit des 2 frères, Victor qui a remporté la finale. Cependant, Louis s’est bien battu, puisque c’est lui qui avait remporté la 1ère manche. De ce fait, ce sera donc Louis qui défendra les couleurs de sa famille, au moment opportun, dans le concours.

Cette compétition a en tout cas été forte en émotion. Il faut souligner que malgré sa défaite, le grand frère de Victor, Louis, était très ému pour son jeune frère. Il lui a donc rendu un bel hommage, lui témoignant son soutien et son affection. Louis a affirmé que ça le touchait beaucoup que son petit frère puisse continuer l’aventure Objectif Top Chef.

C’est d’une voix brisée par l’émotion et avec des larmes aux yeux, qu’il lui a souhaité le meilleur : « J’espère que tu vas aller au bout ». Cette situation particulièrement émouvante, n’a laissé personne indifférente, et même le chef Philippe Etchebest craint par la plupart des candidats, a semblé touché par la détresse de Louis.

En effet, ce dernier avait l’air d’être tiré entre 2 sentiments extrêmes, parfaitement opposés. La grande joie face à la réussite de son jeune frère, et la grande déception qui est sienne, d’avoir perdu. Malgré tout, au-delà de cette situation, les 2 compétiteurs se sont finalement félicités chaleureusement.

Une aventure qui se termine pour Louis, et qui continue pour Victor qui espère se faire qualifier pour Top Chef. Une chose est sûre, le chef Philippe Etchebest l’aura à l’œil.