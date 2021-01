Obsèques de Claude Brasseur : un émouvant adieu adressé par son fils Alexandre

Le 29 décembre dernier était une journée douloureuse pour les proches de Claude Brasseur et les fans de l’acteur qui avait tourné avec les plus grands.

Quelques jours auparavant à savoir le 22 décembre, il est décédé à l’âge de 84 ans et la tristesse a été rapidement au rendez-vous puisque l’artiste était très apprécié. Dans le monde du cinéma français, certaines personnalités ont su marquer plusieurs générations et ce fut le cas de Claude Brasseur qui avait notamment tourné avec Jean-Paul Belmondo qui a tenu à lui rendre hommage au même titre que l’acteur Alain Delon.

De nombreuses personnes disent adieux à Claude Brasseur

Les obsèques ont pu avoir lieu malgré la crise sanitaire et de nombreuses personnalités ont pu adresser un message via les réseaux sociaux. Alexandre Brasseur que vous avez pu découvrir dans la série Demain nous appartient était aussi présent, ce fut aussi le cas pour son épouse Michèle Cambon.

Les personnalités ont pu lui rendre hommage comme Jean Dujardin, Franck Dubosc, Alain Delon et même Philippe Lellouche .

. L’acteur a été salué par Nathalie Baye et Mylène Demongeot, les messages des inconnus ont aussi été nombreux sur les réseaux sociaux.

Les obsèques de Claude Brasseur ont pu se dérouler dans l’intimité à l’église de Saint-Roch située à Paris.

Les causes de sa mort n’ont apparemment pas été dévoilées, mais il ne serait pas décédé des suites du coronavirus. Alexandre Brasseur était accompagné de ses enfants à savoir Jeanne et Louis ainsi que Michèle Cambon, sa femme. Les obsèques ont été bouleversantes bien sûr à cause de la perte de cet homme de talent, mais aussi à cause du discours de son fils.

Claude a retrouvé Pierre Brasseur

Même si les obsèques ont pu se dérouler avec la famille, certaines personnalités n’ont pas pu se déplacer notamment à cause des règles établies par le gouvernement à cause de la propagation du Covid-19. Par contre, des acteurs comme Jean Paul Rouve avaient fait le déplacement et ce fut aussi le cas pour Jean Benguigui. Selon les informations de Public, nous apprenons que Claude Brasseur pouvait retrouver un peu de sa joie de vivre lorsqu’il découvrait ses petits-enfants comme a pu le déclarer Alexandre Brasseur. Ce dernier avait décidé pendant quelques heures de suspendre son compte Instagram et la page est désormais introuvable.

Apparemment, les relations entre les deux hommes n’étaient pas toujours au beau fixe puisque les failles étaient au rendez-vous et Claude Brasseur ne parlait pas forcément de cela. Au fil des années, leur entente a tout de même pu prendre un autre chemin et, dans les colonnes de Paris Match, il a pu rendre un doux hommage à son père en évoquant un souvenir très tendre. En effet, ils ont pu réaliser une dernière promenade dans Paris, cette ville était très appréciée par Claude Brasseur, qui était donc au bras de son fils.

Au niveau du boulevard Saint-Germain, les deux hommes ont pu s’asseoir et regarder les filles tout en buvant des spritz. Alexandre Brasseur a précisé qu’ils étaient bien, il s’agissait clairement d’un « moment rêvé entre un père et un fils, un moment simple ». L’acteur a été inhumé au cimetière du Père-Lachaise à Paris dans la stricte intimité puisque ses proches étaient présents. Sur les réseaux sociaux, à l’annonce de sa mort, les hommages ont été très nombreux également de la part des inconnus. Pour découvrir l’oeuvre de son papa, vous pourrez trouver des films en VOD.