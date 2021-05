Océane El Himer balance tout sur les réseaux sociaux, elle est complètement écœurée par ce mensonge incroyable

Personne n’aurait pu imaginer un jour que l’on aurait pu voir Océane El Himer pousser un aussi gros coup de gueule sur les réseaux sociaux. En effet, la jeune femme n’a pas froid aux yeux et on a encore pu le voir ces derniers jours avec une déclaration que personne n’aurait jamais imaginé. Ce n’est pas la première fois qu’Océane El Himer prend la parole pour pousser un gros coup de gueule, mais cette fois-ci il se trouve que cela pourrait tout changer dans le paysage de la téléréalité qu’elle connaît très bien depuis quelques mois. En effet, la candidate de l’émission mythique des Marseillais n’a clairement pas compris ce qu’il a pu se passer avec le partage de sa dernière photo qui a fait une très grosse polémique sur les réseaux sociaux.

En effet, il se trouve que ces derniers jours, tous les plus grands fans de la téléréalité ne cessent de parler d’Océane El Himer qui a pu partager une image que personne n’ont pas du tout apprécié et ils l’ont fait savoir. En effet, a l’occasion de sa fête, la jeune femme n’a pas hésité une seule seconde à faire une blague qui n’aura clairement pas été appréciée a sa juste valeur comme on a pu le découvrir.

La jeune femme que l’on a pu ainsi voir ces derniers mois sur W9 dans l’émission des Marseillais s’est ainsi retrouvée complètement dans la tourmente avec une histoire assez incroyable qu’elle ne penserait pas voir prendre autant d’ampleur. Alors qu’elle s’est seulement contentée de partager une simple photo, les internautes sont devenus tous complètement dingues en voyant son cliché qu’ils n’ont clairement pas du tout supporté.

Océane El Himer partage une photo en première classe et rend dingue ses plus grands fans

C’est donc après avoir partagé une photo très controversée qu’Océane El Himer s’est ainsi retrouvée dans la tourmente et personne n’aurait pu penser que ça puisse aller aussi loin comme on a pu le découvrir. En effet, on a pu voir que le jeune femme avait pu voyager en première classe, si on se fie bien à la photo qu’elle a pu diffuser.

Mais les apparences sont parfois trompeuses : cela a fait violemment réagir les internautes qui se sont plaint de la jeune femme qui flamberait un peu trop à leur gout. Cela n’a clairement pas plu à Océane El Himer et elle ne s’est pas gênée pour pouvoir le faire savoir à sa communauté, même si cela implique de se mettre à dos certaines personnes qui peuvent la suivre depuis très longtemps…

Océane El Himer pousse un gros coup de gueule et ne comprend pas la réaction des fans

Alors que la jeune femme a pu partager un cliché dans un avion, elle s’est par la suite justifiée dans sa story en racontant toutes les coulisses pour que l’on comprenne un peu mieux la situation. En effet, il se trouve que la jeune femme n’était en fait pas du tout en première classe !

Comme elle a pu le déclarer, elle était belle et bien en 2ᵉ classe éco contrairement aux apparences : voilà de quoi remettre les pendules à l’heure pour toutes celles et ceux qui n’arrêtent pas de critiquer violemment la jeune femme…