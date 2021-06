Océane El Himer choque les internautes avec une déclaration sur les réseaux sociaux

Alors que de plus en plus de français se trouvent être en grande difficulté pour pouvoir se sortir de la crise sanitaire liée au coronavirus, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que la candidate de télé-réalité de l’émission Les Marseillais allait pouvoir faire une déclaration aussi étonnante, alors que le dernier épisode vient tout juste d’être diffusé il y a seulement quelques jours.

En effet, la jeune femme n’a vraiment pas froid aux yeux, et on a pu le découvrir une nouvelle fois contre toute attente sur les réseaux sociaux, bien après la diffusion de cette émission assez dingue. En effet, on a pu la voir avec sa sœur Marine dans des situations assez folles où cela a même pu provoquer la colère de certains téléspectateurs de l’émission. Ils ne pensaient pas que les deux sœurs pouvaient être aussi difficiles et même très exigeantes entre elles, à l’heure où il se trouve justement que l’on a pu voir des dualités dans d’autres relations entre frères et sœurs.

Mais cette fois-ci, c’est dans le cadre d’une autre histoire assez étonnante que l’on a pu entendre Océane El Himer sur les réseaux sociaux pour prendre la parole sur un tout autre sujet que personne n’aurait pu imaginer venant de sa part. En effet, il est assez rare de voir la jeune femme s’exprimer sur des sujets parfois sérieux et qui peuvent même rentrer en totale contradiction avec ce que peuvent penser certains de ses plus grands abonnés sur les réseaux sociaux !

Océane El Himer dans la tourmente : ses photos créent la polémique

On ne compte plus le nombre de fois où Océane El Himer a pu mettre le feu aux réseaux sociaux avec des photos complètement dingues : elle n’hésite pas à se montrer dans des petits bikinis très courts pour elle, et qui peuvent même être considérés comme assez scandaleux ! À l’heure où la censure est de plus en plus présente sur les réseaux sociaux et sur le monde de la presse généralement, on peut dire que la jeune femme a vraiment pas froid aux yeux et elle a pu le prouver d’une façon assez étonnante.

En effet, on a pu découvrir qu’Océane El Himer n’avait vraiment pas hésité par le passé à diffuser des photos d’elle dans des petites tenues toutes plus dingues les unes que les autres. Les plus grands fans de la jeune femme ne se privent pas d’ailleurs pour répondre à des demandes les plus folles, même si cela peut parfois amener à créer une grande polémique avec des clichés assez étonnants, comme on a pu le découvrir.

Océane El Himer créer la polémique avec une nouvelle prise de parole

C’est encore une fois sur son compte du réseau social Instagram qu’Océane El Himer a pu prendre la parole pour tout balancer sur ses envies du moment, mais aussi et surtout sur un certain état d’esprit !

En effet, la jeune femme a pu dévoiler par un message assez énigmatique qu’elle n’hésitait plus une seule seconde à croire en elle-même et en ses rêves : une façon à elle de dire qu’elle ne dépendait pas d’un homme ou d’une autre personne dans le cadre de sa réussite !