Océane El Himer complètement désabusée, on voit tout à travers son petit haut transparent

Alors que l’émission des Marseillais à Dubaï fait encore scandale avec les dernières réactions que l’on a pu entendre récemment, personne n’aurait pu être en mesure de penser qu’Océane El Himer, la candidate de téléréalité, fasse encore une fois parler d’elle avec un message aussi incroyable et choquant. Il se trouve que la jeune femme n’en est pas à son premier coup d’essai, et ses messages quotidiens sur les réseaux sociaux sont assez dingues.

Les internautes ne se lassent pas en effet de voir la jeune femme exposer ses belles formes généreuses sous le soleil de Dubaï, alors qu’actuellement les températures en France sont vraiment catastrophiques sur une grande partie du pays. Pour bon nombre de français, c’est une belle occasion de pouvoir se changer les idées avec des clichés incroyables de la jeune femme.

Il n’en fallait pas plus en effet à ses milliers de fans pour réagir vivement en voyant des photos aussi dingues sur les réseaux sociaux. En effet, Océane El Himer va toujours de plus en plus loin et de plus en plus fort : les internautes ne savent pas jusqu’où pourra aller la jeune femme sur ses réseaux sociaux, car ses tenues sont toujours de plus en plus courtes sur les clichés que l’on peut apercevoir. Pourtant, récemment, on avait pu être assez surpris par les dernières déclarations de la jeune femme qui semblait avoir pris bien plus de maturité.

D’autres internautes sont quant à eux vraiment ravis de revoir Océane El Himer de la sorte, alors que l’émission mythique des Marseillais à Dubaï où on a pu la retrouver vient tout juste de se terminer à la télévision.

Océane El Himer divise les internautes, ce combat qu’elle a choisi de mener avec sa soeur…

Si sur les réseaux sociaux, les deux jeunes femmes semblent être très attachées l’une à l’autre, personne n’aurait pu imaginer par le passé que les deux jumelles pouvaient rivaliser entre elles. Il faut dire qu’avec un caractère bien trempé, il n’en faut pas plus à certains internautes pour se montrer assez difficiles avec elles. Mais concernant Océane El Himer, elle préfère ignorer toutes les mauvaises remarques négatives, quitte à ce que cela lui joue des tours parfois.

C’est ce que l’on a pu tous constater dans ses dernières déclarations où la jeune femme n’a pas hésité une seule seconde à ignorer complètement les commentaires les plus négatifs à son encontre. A l’heure où les réseaux sociaux sont de plus en plus suivis, il se trouve que la jeune femme a dû prendre une nouvelle décision vraiment radicale, et elle risque de faire beaucoup de bruit…

Océane El Himer prend une grosse décision, les internautes sont sous le choc

Alors que la jeune femme fait face à de nombreuses critiques au sujet de son physique qui est tout simplement incroyable, Océane El Himer ne cesse de se faire critiquer : certains ont même dit d’elle qu’elle pouvait être amenée à trafiquer ses photos avec un logiciel de retouches photos.

Toutefois, cette dernière a décidé de répliquer plus fort en diffusant de nouveaux clichés très controversés, tout en ignorant les commentaires sur son physique qui ne cessent pas !