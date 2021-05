Océane El Himer : un énorme décolleté plongeant offert à ses fans qui deviennent complètement fous

Depuis que les deux soeurs Marine et Océane El Himer ont eu l’occasion de se réconcilier, on ne compte plus le nombre de fois où on a pu les voir dans des tenues très osées pour pouvoir faire plaisir aux fans. En effet, le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux jeunes femmes n’ont pas froid aux yeux, et elles comptent bien le faire savoir !

Concernant Océane El Himer, on se souvient notamment d’une photo récente qui a pu faire la polémique, elle n’avait pas hésité une seule seconde à se comparer à une véritable « girafe ». Si la comparaison a de quoi faire sourire, les internautes avaient été complètement sous le choc en découvrant le cliché de la jeune femme. Cette dernière ne s’était pas privée pour se montrer dans une tenue complètement osée…

Océane El Himer au coeur de la polémique à cause de ses photos !

Plus récemment, c’est une polémique assez incroyable que l’on a pu découvrir en ce qui concerne Océane El Himer. Mais contrairement à ce que l’on pourrait être amené à penser, il ne s’agit pas là d’un nouveau placement produit, comme on peut le voir assez régulièrement chez les candidats de la téléréalité.

Il ne s’agit pas non plus d’une photo trop osée où Océane El Himer aurait pu se dévoiler dans une tenue bien trop petite. La situation est assez différente, mais elle n’en demeure pas très gênante et même assez polémique. En effet, il se trouve qu’Océane El Himer a récemment été accusé de modifier ses photos avec un logiciel de retouches d’images.

Océane El Himer a-t-elle retouché ses clichés sur Instagram ? Le mystère reste entier…

Comme on a pu le voir dans un récent cliché, il se trouve qu’Océane El Himer apparait avec un ventre assez curieux sur la photo que l’on a pu découvrir sur Instagram. Les internautes ne se sont pas privés pour poser directement des questions à la jeune femme, demandant même ouvertement à Océane El Himer où elle pouvait cacher ses « organes ». Des commentaires qui ont pu ne pas faire plaisir à la principale intéressée, même si cette dernière a préféré ne pas réagir face à ces graves accusations.

En effet, depuis maintenant quelques années, les photos retouchées des stars n’ont clairement pas le vent en poupe, et on peut voir de plus en plus souvent la mention « Photographie retouchée » dans les publicités. Si pour le moment, ce n’est pas encore le cas sur les réseaux sociaux, cela pourrait prochainement arriver. On saurait dans ce cas là le fin mot de l’histoire sur ce scandale qui entoure Océane El Himer.

Océane El Himer partage un nouveau cliché avec un gros décolleté !

Cette fois-ci, avec le nouveau cliché qu’Océane El Himer a pu diffuser en exclusivité sur les réseaux sociaux, la jeune femme n’a pas du tout été accusée de modifier sa photo pour la retoucher.

Et pourtant, le décolleté de la jeune femme est tout simplement impressionnant. Personne n’aurait pu imaginer en voir autant de la part d’Océane El Himer, qui a pu prouver encore une fois qu’elle avait bien plus d’un tour dans son sac. Il va falloir compter sur elle dans les prochaines semaines pour encore affoler la toile avec ses photos complètement dingues !