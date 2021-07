Océane El Himer face à de graves accusations, ce scandale dont elle ne pourrait pas se relever

C’est une nouvelle histoire complètement dingue que l’on a pu lire sur les réseaux sociaux, et celle-ci risque de faire beaucoup de bruit, c’est le moins que l’on puisse dire. À l’heure où les français sont de plus en plus friands de photos complètement folles sur le web de leurs stars préférées, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que cette fois-ci, l’histoire allait pouvoir aller beaucoup trop loin. On se souvient encore des prises de paroles récentes de certains candidats et de candidates qui ont pu tout balancer, quitte à ce que la situation ne soit pas réglée dans certains cas.

Avec des scandales à répétition, certains fans de candidats de téléréalité oublient en effet parfois que certains participants peuvent avoir des propos assez choquants, et même réaliser des actions que personne n’aurait pu imaginer de leur part. Cela a été le cas récemment avec Maeva Ghennam qui a proposé à ses fans des photos complètement dingues, dont une où elle ne porte absolument rien en haut : elle en profite alors pour cacher ses formes généreuses avec sa longue chevelure toute aussi sublime. Mais concernant Océane El Himer, il en faut beaucoup plus pour l’impressionner, et on a pu le voir une nouvelle fois avec sa dernière photo…

En effet, celle-ci est prête à tout et elle l’a montré clairement avec sa dernière publication qui fait très froid dans le dos : les fans de la jeune femme n’ont jamais été aussi divisés et il se pourrait bien que cela nuise vraiment à sa carrière de candidate à des émissions de téléréalité, c’est le moins que l’on puisse dire. Pour le savoir, il va néanmoins falloir s’attendre à ce que la jeune femme prenne la parole sur le sujet à un moment, car cela devient un sujet qui est vraiment devenu inévitable pour elle…

Océane El Himer : des photos retouchées, les fans sont sous le choc devant les clichés…

Personne n’aurait cru un jour voir Océane El Himer dans une situation aussi catastrophique que celle que l’on a pu voir ces tous derniers jours. En effet, alors que la jeune femme a pu participer cette année à l’émission des Marseillais avec sa sœur Marine, on pensait que la situation de la jeune femme allait pouvoir s’apaiser, mais en réalité il n’en est rien et cela a pu se confirmer une nouvelle fois avec des déclarations vraiment très choquantes sur les réseaux sociaux.

Par conséquent, on a pu constater clairement que certains fans d’Océane El Himer pouvaient dans certains cas se trouver dans une situation assez folle : ils n’ont tout simplement pas arrêté de la critiquer très violemment alors qu’il s’agit d’une femme qu’ils apprécient tout autant ! Avec les dernières photos qu’elle a publiées, certains fans ont pu proférer de très graves accusations, et celles-ci pourraient bien ne pas plaire à Océane El Himer…

Océane El Himer divise sa communauté, les fans se déchirent…

Alors que certains accusent Océane El Himer d’utiliser le logiciel Photoshop pour pouvoir retoucher toutes ses photos, d’autres disent qu’il s’agit tout simplement de jalousie et ne comprennent pas les réactions de ces derniers.

Pour eux, il s’agit tout simplement de réactions de personnes jalouses, et ils sont clairement en train de voir que la jeune candidate de téléréalité prend de plus en plus d’ampleur dans les médias, mais également sur les réseaux sociaux. En revanche, la principale intéressée n’a pas encore réagi face à cette situation, même si cela ne saurait tarder comme on peut l’imaginer…