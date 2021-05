Océane El Himer (Les Marseillais à Dubaï) : elle balance tout sur son conflit vu à l’antenne avec sa soeur

Alors que ces dernières semaines, on a pu parler de la candidate de l’émission Les Marseillais à Dubaï, Océane El Himer, pour ses photos parfois beaucoup trop osées, il se trouve que cette fois-ci, c’est pour une affaire de famille assez tragique que l’on parle d’elle. En effet, certains téléspectateurs ont été vraiment choqués de voir les deux soeurs être aussi difficiles entre elles, et cela n’est pas l’attitude qu’elle devraient avoir pour certains téléspectateurs qui n’ont pas hésité une seconde à le souligner sur les réseaux sociaux.

Pourtant, il se trouve que par le passé, on avait pu voir les deux soeurs El Himer ensemble, et elles semblaient être par ailleurs assez heureuses, c’est le moins que l’on puisse dire. Du côté des réseaux sociaux, on peut même dire que tout semble réussir à Marine et Océane El Himer qui sont très présentes et poches de leurs fans. Pour pouvoir couronner le tout, nous avons assez régulièrement droit à des photos complètement dingues des deux jeunes femmes qui n’ont vraiment pas froid aux yeux.

On ne compte plus en effet le nombre de fois où on a pu voir les deux soeurs ensembles ou séparées, en train de poser dans des petits maillots de bain, qui sont pour certains fans beaucoup trop petits pour elles. Néanmoins, quand on constate que le compteur de likes ne fait que grimper à chaque nouvelle publication, on comprend que les deux femmes adorent jouer avec le feu et diffuser des photos toujours plus torrides sur le web.

Les Marseillais à Dubaï : les téléspectateurs sont outrés par l’attitude des deux jeunes femmes

Si récemment, on a pu entendre un très gros scandale dans le monde de la téléréalité, cela était clairement sans compter sur la brouille assez incroyable que l’on a pu voir en plein direct entre Marine et Océane El Himer. Sur les réseaux sociaux, il se trouve que les internautes sont globalement assez divisés. Si certains d’entre eux se fichent complètement de la situation, on a pu voir d’autres personnes prendre parti pour Océane ou Marine El Himer.

Néanmoins, Océane El Himer a tenu récemment à rétablir toute la vérité concernant Les Marseillais à Dubaï. On se doute en effet que toutes les images n’ont pas été diffusées, et qu’il est possible que depuis ce temps les deux jeunes femmes se soient bien reparlées. Avec Marine El Himer qui a quitté Les Marseillais, tout le monde avait hâte de voir ce qu’il allait pouvoir se passer par la suite. On sait en effet que les deux jumelles ne gardent jamais leur langue dans leur poche et sont prêtes à tout !

Océane El Himer prend la parole et fait des révélations sur l’émission

Alors que l’émission est désormais terminée, on a pu voir Océane El Himer faire de nouvelles révélations sur Les Marseillais sur les réseaux sociaux. En effet, après que le tournage soit enfin terminé, elle a réalisé une publication sur son profil Instagram qui fait plutôt plaisir à voir.

On a cru comprendre que même si les deux soeurs pouvaient parfois être en conflit, elles sont plus unies que jamais, comme de véritables jumelles !