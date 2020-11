Océane El Himer (Les Marseillais) se fait agresser par des inconnus à Dubaï !

Malheureusement, la jeune femme s’est fait agresser à la sortie d’un restaurant par des racailles.

Dubaï est aujourd’hui le centre d’intérêt de plusieurs stars de téléréalité. Si certains s’y sont carrément installés avec leurs familles, d’autres sont juste de passage pour les vacances ou pour échapper au confinement actuellement en vigueur en France. Il y a donc assez de possibilités que les fans de téléréalité y rencontrent leurs idoles. Sauf que les rencontres peuvent parfois ne pas se passer comme prévu et les choses peuvent très rapidement dégénérer. Le lundi 9 novembre dernier, ce fut Océane El Himer qui a été victime d’agression alors qu’elle sortait tranquillement d’une soirée dinatoire d’un restaurant. La jeune femme a été terriblement choquée par ce qui lui était arrivé et a décidé de le raconter sur Instagram. Les prochaines lignes de cet article vous en apprendront plus.

Elsa Dasc exprime son indignation sur les réseaux sociaux

Il n’y avait pas qu’Océane El Himer qui était interloquée par l’attitude de ceux qui l’ont agressé. C’était Elsa Dasc qui a commencé par parler de l’évènement sur Instagram. « Encore une fois agressées par des racailles de France qui se prennent pour je ne sais qui à Dubaï ». La jeune femme était visiblement très remontée par cet écart de conduite.

La raison de cette agression serait le fait qu’Océane El Himer ait accepté de faire une photo avec un garçon pour faire la promotion de sa pizzeria, mais qu’elle a ensuite refusé de faire une vidéo. Après cette révélation d’Elsa, les messages ont commencé par fuser de partout et Océane El Himer s’est elle-même trouvée submergée par les questions. Les abonnés étaient inquiets et voulaient avoir plus de détails à propos de ce qui s’était passé.

Océane El Himer donne plus de détails à propos de l’incident

Face à cette vague de messages, Océan El Himer, la principale concernée a pris la parole pour expliquer de façon succincte les conditions dans lesquelles l’incident s’était déroulé. « Alors attention, je tiens quand même à rétablir la vérité, ce n’est pas non plus une agression » avait commencé la jeune femme. Elle a ensuite précisé qu’il s’agissait en fait d’un jeune homme qui s’était rapproché d’elle à sa sortie du restaurant et lui a demandé de faire une vidéo pour la pub de sa pizzeria.

La jeune femme a gentiment décliné la demande en lui expliquant qu’elle ne pouvait pas faire la pub pour tout le monde ni pour n’importe quoi, parce qu’elle travaille en agence. Ce fut la goutte d’eau qui a fait déborder le vase et le jeune homme s’est mis à l’insulter ouvertement en la traitant de ‘’grosse conne’’. Océane El Himer était bien énervée et elle n’a pas manqué de le faire savoir à travers des mots assez virulents. « Les petits Français qui viennent à Dubaï juste pour foutre la merde, restez chez vous, restez confinés ! Ne venez pas jusqu’à Dubaï pour faire chier les gens. Il n’y a aucun intérêt ».

Par ces mots, la jeune femme a mis les choses au clair et espère ne plus se retrouver dans des situations aussi cocasses. Elle a ensuite vaqué à l’une de ses occupations favorites : faire quelques heures de bronzette. Finalement, cette ville aux allures paradisiaques n’est pas aussi parfaite qu’on l’aurait cru et malheureusement, les touristes français en sont pour quelque chose !