Océane El Himer met le feu aux réseaux sociaux avec un bikini trop petit : on voit toutes ses formes généreuses

Ces dernières heures, les plus grands fans de Océane El Himer vont être aux anges : personne ne s’attendait à ce que la candidate de télé-réalité publie une image complètement dingue qui allait ravir autant les abonnés. Il se trouve que la jeune femme a de belles formes très généreuses, et elle a décidé de dévoiler un décolleté assez impressionnant sur une photo qui risque de faire parler d’elle pendant encore très longtemps.

En effet, comme on peut le voir parfois, certaines candidates de télé-réalité arrivent à montrer et cultiver leurs différences, et en particulier lorsqu’elles sont soeurs ! C’est le cas notamment pour Mathilde et Pauline Tantot, Gigi et Bella Hadid, et bien évidemment Océane et Marine El Himer.

Océane El Himer et Marine osent tout et partagent leur quotidien à la télé et sur les réseaux sociaux

Il faut dire que les deux jeunes femmes n’ont pas froid aux yeux et à 26 ans, les deux sœurs jumelles sont particulièrement suivies sur les réseaux sociaux avec parfois des messages qui rendent complètement dingues les fans.

Pour les plus grands fans des deux jeunes femmes, ils seront par ailleurs assez ravis d’apprendre qu’ils vont pouvoir les revoir dans l’émission mythique des Marseillais dans une saison qui devrait être exceptionnelle à Dubaï.

Avec par le passé des participations exceptionnelles dans l’émission Les Princes et Princesses de l’Amour où on peut voir en ce moment le fils du chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste, Benjamin Castaldi, cela a pu permettre aux deux soeurs jumelles de booster leur notoriété d’une façon tout à fait exceptionnelle…

Il se trouve que pour cette année encore, lors de la dixième saison de l’émission des Marseillais, on devrait avoir le droit à des scènes mythiques qui devraient tenir toutes leurs promesses…

Océane El Himer se dévoile en bikini où on voit tout : les fans sont complètement sous le choc

Alors que la jeune femme est encore sur les petits écrans, personne ne s’attendait à pouvoir la regarder à nouveau dans un tenue très osée sur Instagram, comme on a pu encore le voir dernièrement à l’occasion de la publication d’un cliché très évocateur. Il faut bien avouer que les stars de la télé-réalité n’hésitent jamais à faire parler d’elles parfois en diffusant des clichés d’elles dans des tenues très suggestives, et cela peut même poser parfois des problèmes !

Cela a notamment été le cas pour Maeva Ghennam qui a eu des problèmes avec les autorités lors de son arrivée à Dubaï : personne ne pensait qu’elle allait oser porter des tenues aussi courtes ! Et si ces résolutions pour l’année ont été de moins se dévêtir, ses fans ont pu constater que ces dernières ont vite été oubliées semble-t-il.

Mais concernant Océane El Himer, il semble que la jeune femme n’a pas froid aux yeux et compte bien le montrer à tous ses fans ! Il se trouve que son petit bikini rose fait un très gros carton, et ses fans ne se lassent pas d’ailleurs de la complimenter dans les messages que l’on peut voir sous la publication.