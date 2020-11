Olivia Ruiz : Terriblement affectée par le décès d’un de ses proches, la chanteuse exprime sa peine sur les réseaux sociaux… Ses fans sont attentifs !

Dévastée par cette tragique disparition, Olivia Ruiz lui rend un vibrant hommage sur son compte Instagram.

Les artistes sont en train de pleurer la tragique disparition d’une icône du monde du spectacle. Il s’agit de Jean-Michel Boris. Le célèbre producteur de spectacles a rendu son dernier souffle à l’âge de 87 ans, le 6 novembre dernier. Cet illustre homme a dirigé l’Olympia pendant 46 bonnes années et il est devenu une figure incontournable du secteur culturel français. Si beaucoup d’artistes sont affectés par cette perte, la chanteuse Olivia Ruiz ne semble pas encore s’être remise de cette douleur non plus. Plusieurs artistes lui ont rendu hommage et Olivia Ruiz n’est pas restée en marge. Elle a tenu à saluer la mémoire de son ami et mentor via les réseaux sociaux. Sa publication a ému ses fans qui ont été nombreux à lui présenter leurs condoléances…

Elle évoque leurs souvenirs

Sur son compte Instagram, la chanteuse a évoqué les souvenirs qu’elle avait de l’homme de spectacle. De ses mots, on pouvait comprendre à quel point Michel Boris était un homme exceptionnel, chaleureux et avenant. « Tu vas me manquer. Ton enthousiasme. Ta coquinerie, ta fidélité. Ta générosité. Tes récits magiques, palpitants comme ceux des grands griots », avait commencé la jeune femme.

Elle a enchainé avec d’autres mots tout aussi émouvants : ‘‘Ta tendresse. Ta présence rassurante à chacun de mes grands rendez-vous depuis ce jour de 2003 où tu m’as ouvert ta porte sans jamais la refermer « . On sentait qu’elle était assez proche de l’ancien dirigeant de l’Olympia. Les abonnés furent très touchés quand elle a affirmé être certaine que le producteur de spectacles continuait à veiller sur les autres artistes.

Pour la jeune femme, le monde artistique et culturel a toujours besoin de Jean-Michel Boris, et on peut s’accorder à dire que cela est vrai. C’est à travers ces mots touchants que l’ancienne candidate de l’émission Star Academy a suscité l’émotion chez ses 23.600 abonnés. Ces derniers n’ont pas manqué de lui témoigner leur soutien dans la section dédiée aux commentaires.

Qui était Jean-Michel Boris ?

De son vrai nom Jean-Michel Possicelsky, Jean-Michel Boris est né le 14 février 1933 à Bordeaux en Gironde. Il a rendu son dernier souffle le 6 novembre dernier à Paris. Arrivé à la capitale française pour poursuivre ses études de médecine alors qu’il avait 21 ans, le jeune homme de l’époque s’est vu proposer d’assister son oncle à l’Olympia. Ce dernier était le directeur de la salle de spectacle.

Jean-Michel Boris a rejoint l’Olympia le 5 novembre 1954 et sa première fonction fut celle de machiniste. Avec le temps, il a pu développer d’autres compétences. Il a été électricien, projectionniste, sonorisateur, régisseur et même programmeur. Entre 1959 et 1970, il a été le directeur artistique de l’Olympia et ensuite le codirecteur général de 1970 à 1979.



Après le décès de son oncle en 1979, il conserve les commandes de l’Olympia jusqu’au 17 juillet 2001. Éminente personnalité de l’histoire de l’Olympia, Jean-Michel Boris a officié dans cette célèbre salle de spectacle de la capitale française pendant plus de 46 ans. Il a reçu plusieurs reconnaissances comme celle de l’Ordre national du Mérite le 11 février 1999, puis celle de l’Ordre National de la Légion d’Honneur le 4 décembre 2001. Il s’est éteint le 6 novembre 2020 des suites d’une contamination au coronavirus.