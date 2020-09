Olivier Giroud : le footballeur fait des confidences sur sa relation avec sa fille !

Olivier et Jade Giroud, une relation filiale fusionnelle

À l’occasion de son passage dans l’émission Quotidien, le footballeur Olivier Giroud fait d’adorables aveux sur sa fille Jade. Il confie au micro de Yann Barthès que malgré son jeune âge, Jade a conscience des contraintes qu’implique la notoriété internationale de son père. Une célébrité qui inspire de la confusion dans les relations de la petite fille avec les garçons.

La jeune Giroud aurait du mal à savoir si ses camarades masculins s’intéressent à elle par sincérité. La petite fille de 7 ans se demande en effet si les garçons sont attirés par son charme ou sa parenté avec l’attaquant de Chelsea. Ces confidences père-fille illustrent la relation étroite au sein du clan Giroud. Un fait démontré maintes fois déjà lors des matchs du champion du monde de 2018 où sa famille figure parmi les premiers supporters. Mais la participation de la tribu à l’émission « Tous en cuisine » en mai dernier aura fait l’unanimité du public sur la relation filiale fusionnelle d’Olivier et Jade Giroud.

Les deux chefs amateurs devaient préparer sous la direction à distance de Cyril Ligniac de l’ananas confit à la bergamote. Mission qu’ils ont accomplie avec brio. Et ce, grâce à l’autorité et l’enjouement de la petite, qui a pris les choses en main et dirigé son père tout au long de la préparation. Cet aperçu de la vie en famille d’Olivier Giroud a permis de confirmer les mots de sa compagne Jennifer lors d’une interview. En plus d’être un footballer de renom, il est également un père formidable, mais pas que.

Olivier Giroud, footballer et écrivain

Avec 40 buts au compteur, Olivier Giroud, 3e meilleur buteur de tous les temps de l’équipe de France, après Platini et Thierry Henry, est également écrivain. La promotion de son nouveau livre a d’ailleurs été la principale raison de son apparition sur le plateau du Quotidien. Auteur amateur dans ses années de collège, il s’initie à l’écriture par des reprises de grands classiques, comme Le petit chaperon motard.

Mais en renouant avec sa passion des lettres en 2014, il se penchera sur des sujets plus sérieux : vie en société, questionnement de soi, réussite… Ces thèmes font l’objet de ses deux premiers livres, Pensées d’un homme ordinaire et Réalité à l’illusion, publiés en 2015. Dans son bouquin sorti le 10 septembre 2020 qui porte le titre Toujours y croire, il se confie sur sa vie, ses rivalités avec Benzema et sur sa foi. Ce dernier sujet lui tient spécialement à cœur, car c’est la force qui le soutient lors de ses matchs.

Il réitère notamment cette déclaration dans l’émission de Yann Barthès : « la présence de Jésus… me donne beaucoup de force ». Une confession de foi que le joueur de Chelsea de 34 ans a maintes fois démontrée. Par exemple, dans le troisième numéro du magazine Jésus !, dont il a été l’éditeur en chef en septembre 2019.

Dans son autobiographie, Olivier Giroud parle également de sa famille. Il dédie spécialement Toujours y croire à ses 3 enfants, Jade, Evan et Aaron. À ses mots, il s’agit d’un héritage pour leur dévoiler la vraie personnalité de leur père au-delà de son statut de footballer. Il y parle également de ses aspirations et objectifs. L’un de ces derniers se réalisera notamment lors du prochain match des Bleus en Ligue des Nations pour sa 100e sélection. Peut-être réussira-t-il à inscrire son nom dans l’histoire, lors de la rencontre de l’équipe nationale contre le Portugal et la Croatie en octobre ?