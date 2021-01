Olivier Véran censuré : son livre coup de poing a été saisi par la justice lors d’une perquisition !

Alors que la crise sanitaire du coronavirus bat son plein depuis maintenant plus d’un an, c’est une annonce choquante que nous avons pu lire au sujet du ministre de la santé.

A l’heure où un nouveau confinement est évoqué et semble par ailleurs inévitable comme le pensent des millions de français dans le pays, Olivier Véran a poussé un gros coup de gueule dans les médias que personne ne s’attendait à lire après tout ce temps !

Olivier Véran : il écrit un livre et se le fait saisir par la justice !

C’est dans les colonnes du journal Libération que nous avons pu apprendre la nouvelle, et le moins que l’on puisse dire c’est que celle-ci a vraiment de quoi surprendre. Au moment où le ministre de la santé est très décrié en France notamment pour sa gestion de la campagne de vaccination qui est une vraie catastrophe pour certains français, Olivier Véran a fait des révélations assez choquantes : personne ne pouvait s’attendre à ce que le ministre de la santé balance tout de la sorte.

Chaque année, des millions de perquisitions sont réalisées chez les français : cela consiste parfois à chercher des substances illégales ou des armes, mais rarement un tel dispositif n’avait été saisi pour des informations aussi capitales.

"Les 66 millions de procureurs" aimeraient savoir pourquoi Emmanuel #Macron et Olivier #Véran continuent de détruire des lits dans les hôpitaux dans TOUTE la France.

cf cet article du Canard enchaîné : pic.twitter.com/AENvv2g3KP — Une info vérifiable (@InfoVeryfiable) January 21, 2021

Comme Olivier Véran l’a raconté dans une entrevue accordée au journal Libération, son livre ne pourra probablement jamais voir le jour ! Un vrai déchirement pour le ministre de la santé en France qui est un vrai passionné de langue française. En effet, comme des millions de français aujourd’hui, il rêvait de pouvoir sortir un livre pour raconter un récit dont il était très fier, mais il semblerait contre toute attente que le destin en ait décidé autrement.

En effet, on a appris dans sa dernière interview une nouvelle absolument horrible pour Olivier Véran, le ministre de la santé : il se serait fait saisir son projet de manuscrit lors d’une perquisition dans le cadre de la crise sanitaire contre la COVID19.

J’étais ce matin au @CHU_Grenoble où comme dans toute la 🇫🇷 la vaccination démarre aujourd’hui pour les + de 75 ans et les personnes fragiles à très haut risque face à la #COVID19. Cette phase durera plusieurs semaines, au rythme des livraisons de vaccins. pic.twitter.com/3JPPFCv8Rc — Olivier Véran (@olivierveran) January 18, 2021

Olivier Véran : il pousse un gros coup de gueule et se fait recadrer, son projet de livre ne devrait pas sortir de si tôt…

Alors qu’Olivier Véran a été nommé ministre de la santé en février 2020 juste après le départ d’Agnès Buzyn, il ne s’attendait probablement pas à devoir gérer une telle situation dans le cadre de sa nomination.

Il n’a d’ailleurs pas passé beaucoup de temps à l’Assemblée Nationale sans perdre son calme face à l’opposition. A l’époque, il n’avait pas hésité à dire toute la vérité qu’il subissait récemment, ce qui avait ému une partie des français.

Une personne en situation de handicap ou âgée doit toujours pouvoir bénéficier d'un fauteuil roulant, d'un déambulateur. C'est un gage contre la perte d'autonomie.

Avec @BrigBourguignon et @s_cluzel, nous lançons ce jour les travaux pour réformer l'accès aux aides techniques. pic.twitter.com/yib708YyCj — Olivier Véran (@olivierveran) January 18, 2021

Et c’est même sur le plateau de l’émission C à Vous sur France 5 que le ministre de la santé Olivier Véran se confiait sur le fait qu’il habitait son bureau en ce moment. Mais c’est bien plus tard, dans la récente interview qu’il a accordée au journal Libération, qu’Olivier Véran s’est confié sur un projet qui était jusque-là resté secret.

En effet, il semblerait que le ministre de la santé avait pour projet d’écrire un livre autobiographique pour raconter sa vie et ses péripéties, mais malheureusement son manuscrit a été saisi lors d’une perquisition ! On ne sait pas encore exactement de quoi il était question dans les quelques lignes que le ministre de la santé avait eu le temps d’écrire, mais on imagine que cela devrait susciter beaucoup de jalousie !