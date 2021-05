Olivier Véran dans la tourmente, son salaire fuite dans les médias, le ministre est dans la tourmente

Alors que le gouvernement d’Emmanuel Macron est actuellement dans une situation assez délicate, avec notamment le déconfinement qui est assez violemment critiqué, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que le salaire du ministre de la santé allait pouvoir fuiter sur les réseaux sociaux. Il se trouve en effet que dans bon nombre de cas, ces informations restent assez confidentielles, et on a pu le voir encore très récemment.

Une journaliste d’un grand média français a tout fait pour obtenir le salaire d’Emmanuel Macron, comme ce dernier l’avait promis avant son élection il y a quelques années maintenant. En effet, il avait pu faire le voeu d’une certaine transparence, que personne ne pouvait imaginer voir à l’oeuvre. C’est par la suite qu’on a pu découvrir que le chef de l’état avait pu se trouver dans une situation très délicate, car la journaliste ayant essayé de trouver toutes les informations concernant le salaire d’Emmanuel Macron s’est heurtée à un mur.

J’ai annoncé aux 8000 masseurs-kinésithérapeutes réunis hier par visioconférence des avancées concrètes pour leur profession : reconnaissance du grade Master, mission sur accès direct, droit de prescription dans un cadre de coopération, négociations conventionnelles prochaines. pic.twitter.com/kBhHbB9npX — Olivier Véran (@olivierveran) May 18, 2021

Dans une très longue enquête qui a fait beaucoup de bruit dernièrement, elle a diffusé tous les messages que l’Elysée lui a adressé, indiquant ainsi que le salaire d’Emmanuel Macron ne serait malheureusement pas communiqué auprès d’elle. Pour tous les français qui souhaitaient avoir des informations à ce sujet, c’est la douche froide ! Toutes les informations restent confidentielles et certains d’entre eux ont pris une décision assez radicale pour les prochaines élections…

Nous espérons tous pouvoir ôter le masque. Mais avant cela nous devons nous assurer que la situation sanitaire et l’avancée de la vaccination nous le permette. Nous resterons prudents. @BFMTV pic.twitter.com/FzAo03tzlN — Olivier Véran (@olivierveran) May 17, 2021

Le gouvernement dans la tourmente, des informations cachées sur le président et les ministres

C’est un gros coup dur que le gouvernement d’Emmanuel Macron ne pensait probablement pas avoir à vivre, alors que tout indique des prédictions au plus mal pour les prochaines élections présidentielles. Alors que certains français demandent encore une fois un véritable devoir de transparence de la part du chef de l’état et de ses ministres, c’est une nouvelle fois les autres partis politiques qui ont pu dénoncer ce fait.

Malheureusement, les sondages sont tombés et ils sont vraiment implacables à ce sujet. Si l’élection présidentielle avait lieu en ce jour, il se pourrait que certains français choisissent de sanctionner Emmanuel Macron de la plus dure des façons, en votant notamment pour Marine Le Pen. Une décision que certains sont d’ores et déjà prêts à faire, sans s’en cacher dans les médias. Pourtant, on a récemment pu découvrir que le salaire d’Olivier Véran avait quant à lui bien fuité dans les médias.

Tout est mis en œuvre pour vacciner fort et pour vacciner vite. Nous tenons et tiendrons nos engagements sur la vaccination. @BFMTV pic.twitter.com/wbfVGuYOsU — Olivier Véran (@olivierveran) May 17, 2021

Est-ce une opération de communication bien orchestrée par le gouvernement d’Emmanuel Macron pour faire oublier l’enquête menée concernant son salaire ? Certains n’hésitent plus à dire haut et fort qu’il s’agit d’une manipulation gratuite !

Le salaire d’Olivier Véran dévoilé en exclusivité, un coup dur pour le gouvernement

C’est lors de son invitation sur la chaîne Twitch de BFM TV qu’Olivier Véran, le ministre de la santé, a pu décider contre toute attente de répondre à des questions complètement dingues au sujet de son quotidien en tant que ministre de la santé.

Il se trouve en effet qu’il a pu avoir l’occasion de répondre à des internautes en plein direct, et ces derniers n’ont pas hésité une seule seconde à poser des questions qui fâchent ! Ainsi, on a pu découvrir le salaire d’Olivier Véran, qui s’élève donc à 6500 euros net par mois !