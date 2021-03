Olivier Véran : sa recette miracle pour tenir face aux tensions liées à la crise sanitaire

Les astuces du ministre de la Santé pourraient peut-être vous inspirer si vous êtes en quête de solutions miraculeuses pour réussir à tenir alors que la situation est difficile et tendue. En effet, dans les colonnes du magazine Elle, Olivier Véran n’a pas hésité à faire part de son quotidien et vous pourriez finalement être surpris par ses choix. Il faut toutefois faire très attention à sa santé, car il doit être maître de son esprit. De plus, ses capacités cognitives ne doivent pas être perturbées alors que la crise sanitaire est complexe à gérer pour le gouvernement.

Un peu de Coca Zéro, du café et du Petit Bambou pour Olivier Véran

Le ministre de la Santé commence donc la journée avec du café et il aura tendance à enchaîner avec du Coca Zéro sans oublier une petite sieste. Des études ont d’ailleurs montré que cette dernière pouvait être très efficace, car vous êtes beaucoup plus productif. Le but premier n’est pas de dormir pendant des heures, mais 10 à 15 minutes seraient amplement suffisantes. Olivier Véran mise aussi sur une application à savoir Petit Bambou.

🇫🇷 FLASH – Emmanuel #Macron veut un nouveau « monsieur déconfinement », qui s’occupera de gérer la réouverture des bars, #restaurants et #musées. (Le Parisien) — Mediavenir (@Mediavenir) March 4, 2021

Vous la connaissez sans doute puisqu’elle connaît un succès sans précédent notamment auprès des personnes stressées .

. Vous pouvez alors méditer en toute tranquillité et vous aurez aussi des dessins animés pour vous détendre.

Olivier Véran aura aussi à sa disposition des ambiances sonores et au vu des témoignages des utilisateurs, cette App semble être bénéfique.

Il est important de préciser que le ministre de la Santé ne prend pas forcément de pause puisqu’il est au front tout au long de la semaine. Entre les réunions avec les collègues, les conférences de presse, les déplacements et les études de la crise sanitaire, l’agenda d’Olivier Véran est vraiment très chargé. Sur le plateau de C à Vous, il avait notamment précisé qu’il était souvent dans son bureau qui était finalement comme une maison pour lui.

Il précise au cours de cet entretien qu’il doit réaliser seulement 40 pas pour passer de son studio à son bureau, ce qui est donc très pratique puisqu’il est finalement disponible. De plus, le ministre de la Santé ne semble pas être une marmotte, il ne dort donc pas beaucoup, mais il faut tout de même faire très attention à son sommeil.

🔴 Jeudi 4 mars à 18h ➡ Jean Castex tiendra une conférence de presse avec Olivier Véran sur la situation sanitaire en France 📺 À suivre en direct sur @BFMTV pic.twitter.com/IO8Ej78uKl — BFMTV (@BFMTV) March 3, 2021

Olivier Véran a besoin d’une bonne récupération

Dans les colonnes de ce magazine, il précise qu’il est attentif à ses nuits de sommeil, mais Olivier Véran dort parfois très peu. Cela est finalement compréhensible puisque la crise sanitaire est conséquente depuis quelques mois. Il note également que si « on se prive de sommeil, on est moins performant et alerte ». De ce fait, il faut attention à ce que ses capacités cognitives soient toujours au rendez-vous, cela passe alors par une bonne récupération au cours de la nuit. Pour tenir le coup, Olivier Véran a donc de petits rituels qui peuvent être adoptés par les Français.

L’application Petit Bambou a une vraie renommée en France, car elle permet de chasser le stress, c’est d’ailleurs le cas de la méditation en général. Avec tous les cours en ligne et les spécialistes qui se propagent sur Instagram, vous pourrez trouver d’autres astuces afin de vous détendre. Il y a quelques mois, Olivier Véran se confiait aussi dans les colonnes du Monde et il précisait qu’il n’avait pas de week-end puisque la situation est vraiment intense au même titre que l’adrénaline.

Les Français espèrent désormais que la crise sanitaire prenne rapidement fin alors qu’une conférence de presse était prévue le 4 mars au soir.