Olivier Véran s’exprime sur le reconfinement, il est possible qu’il ne soit jamais mis en place !

Les rumeurs et les fausses informations inondent Internet depuis quelques jours. Vous avez donc des comptes Twitter, par exemple, qui évoquent un potentiel confinement dans les prochains jours, un chamboulement des vacances scolaires ou encore un décalage des congés notamment pour l’été. Avant de bâtir des châteaux en Espagne, il est préférable de prendre en compte les dires des ministres et du président de la République. Olivier Véran a eu l’occasion de s’exprimer face à France Info et il évoque également le reconfinement.

La France pourrait ne pas être reconfinée selon le ministre

Alors que certains pensent que ce reconfinement sera indispensable dans les prochains jours, Olivier Véran vient de jeter un pavé dans la mare. En effet, si Jean Castex a révélé que tous les scénarios étaient envisagés, le ministre de la Santé précise que la France pourrait ne jamais être reconfinée. De ce fait, cette restriction massive ne serait pas systématique, car, si certains scénarios la prévoient, d’autres par contre peuvent la mettre de côté. Certains professionnels de la santé précisent également que ce troisième confinement est inéluctable, mais ce n’est apparemment pas le cas d’Olivier Véran.

🇫🇷 FLASH – "Il est possible qu'on ne soit jamais reconfinés" affirme Olivier #Veran. Le "#confinement est un choix de nécessité quand la situation épidémique nous échappe. Ce n'est pas le cas", explique le ministre de la santé. (interview) #COVID19 #COVID19france — Mediavenir (@Mediavenir) February 9, 2021

Le ministre affirme que le confinement est proposé lorsque la situation échappe aux contrôles et ce n’est pour l’instant pas le cas .

. Olivier Véran assure qu’il s’agit d’un choix de facilité et de sécurité, mais il n’est pas obligatoire, d’autres options sont possibles.

Il souhaite également rendre le plus vite possible la liberté à tous les Français pour qu’ils puissent retrouver une vie « normale ».

C’est finalement une bonne nouvelle puisque nous apprenons que la situation sanitaire semble maîtriser en France.

Les statistiques ne s’envolent pas par rapport au mois d’octobre puisqu’un second confinement avait été proposé à la suite des vacances scolaires. Avec celles du mois de février, le gouvernement espère sans doute que le coup d’arrêt sera suffisant pour mettre un terme à cette propagation alors que les déplacements pendant les congés ne seraient pas aussi nombreux que certains pouvaient le prévoir.

De plus, la campagne de vaccination commence à prendre de l’ampleur, cela permettra à la France de réduire les contaminations dans les prochains mois alors que le ministre de la Santé a reçu sa première dose le 8 février.

🇫🇷 ALERTE INFO – Si un #confinement est décrété sur la même base que celui de novembre dernier, "le protocole a été travaillé pour que ça ne concerne pas l'université" affirme Frédérique #Vidal. (interview) #COVID19france #COVID19 — Mediavenir (@Mediavenir) February 5, 2021

Impossible d’avoir des rendez-vous pour les vaccins

Emmanuel Macron a pu l’affirmer il y a quelques jours, les Français auront l’occasion d’avoir une dose pour le vaccin d’ici la fin de l’été s’ils le souhaitent. Pour l’instant, la situation semble toujours aussi tendue puisque les créneaux pour les rendez-vous ne sont pas disponibles. Jean Castex a assuré que des possibilités seront proposées dans les prochaines semaines afin d’accélérer la campagne de vaccination dans toutes les régions. De plus, l’objectif est fixé toujours par Olivier Véran qui s’exprime à France Info.

D’ici la fin du mois de février, ce seront près de 4 millions de personnes qui devraient être vaccinées. De nouveaux créneaux pourront aussi être ouverts lorsque des doses auront été reçues. Le gouvernement a également pu obtenir l’ouverture de plusieurs sites pour ce vaccin, mais il faut le temps que tout se mette en place. Dans cette interview, il précise que de nouveaux créneaux seront disponibles dans les prochains jours, et notamment au mois de mars.

Si vous cherchez une place, il suffit d’utiliser le site ou l’application Doctolib ou de vous renseigner auprès de la mairie. Toutefois, la visibilité sur Internet est beaucoup plus sympathique, cela permet d’avoir rapidement les créneaux libres.