Omar Sy : après le mécontentement des internautes sur son rôle dans le film « Police », il répond !

Après son dernier film, l’acteur Omar Sy a été violemment taclé par de nombreux internautes. La raison de ce mécontentement provient de son rôle de policier interprété dans le film « Police ». Un fait qui est mal vu d’un nombre important des fans de l’acteur. Selon eux, l’acteur ne devrait pas accepter ce rôle. Cependant, le principal intéressé va leur donner des explications après un temps de silence.

Tension entre Omar Sy et ses fans…

L’acteur Omar Sy est un ténor dans le monde du cinéma. Il est connu sur la scène française mais aussi sur celle mondiale. Cette réputation lui a valu plusieurs rôles dont le plus récent est celui d’un policier. L’acteur de 42 ans a figuré dans le film « Police » de la célèbre Anne Fontaine. On y retrouve Omar Sy dans un rôle principal et partageant l’affiche avec l’actrice Virginie Efira. Après la sortie du chef d’œuvre cinématographique le 2 septembre dernier, Omar Sy s’est retrouvé au centre d’une polémique.

Le film « Police » montre le quotidien des policiers qui n’hésitent pas à risquer leurs vies. En fait, le film montre la police sur son profil héroïque. Une chose que les fans n’acceptent pas à cause des tensions actuelles. Nul ne peut ignorer qu’actuellement, le monde entier est secoué par le débat sur les violences policières. Selon les fans d’Omar Sy, en acceptant ce rôle, l’acteur prend position et supporte la police.

Des explications claires et surtout cohérentes

La sortie du film a entraîné de violents commentaires sur la toile. D’autres internautes en appellent au boycott du film. Pour répondre à ses détracteurs, Omar Sy va expliquer sa logique. L’acteur français est foncièrement contre les violences faites par les policiers. Sa colère est dirigée contre les auteurs de ces gestes infâmes. Cependant, il ne condamne pas la police dans son entièreté. Puisque dans le fond, la mission de la police est justifiée.

Alors pour donner du sens à sa logique, le rôle de bon policier est le bienvenu. Ensuite, Omar Sy est un acteur et son travail est d’interpréter les rôles qui lui sont assignés dans les films. Il exhorte les fans à ne pas confondre la fiction et la réalité. Malgré ses explications, ses détracteurs n’ont pas cessé leurs attaques. Un fait auquel l’acteur a tout simplement répondu par un proverbe.

Malgré tout il y en d’autres qui ont compris

Les arguments de boycott du film sont tombés sur la réponse sage de l’acteur. « Ce n’est pas à l’habit qu’il porte qu’on reconnaît l’homme sage, mais à ses œuvres » peut-on lire sur le compte Twitter d’Omar Sy. L’acteur a préféré ne pas donner de l’importance à ses exactions sur internet. Dans sa publication, l’acteur a également parlé du film. Dans cette grande polémique, un second camp s’est créé. Les internautes se trouvant dans ce camp soutiennent massivement l’acteur français.

Ainsi, ces derniers ne sont pas restés silencieux. Ils ont pris le temps de défendre l’acteur par des tweets. Pour revenir au film, les avis sont très positifs. Le film fait l’alliage de 4 éléments : force, courage, sincérité et vulnérabilité. Le film a pour atout de plonger les téléspectateurs dans le monde de la police par un chemin peu commun. En attendant que le problème de boycott disparaisse des réseaux sociaux, Omar Sy évite de donner de s’impliquer dans la polémique sur le film.