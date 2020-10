Omar Sy : sa ressemblance avec sa fille de 17 ans est impressionnante !

À l’occasion des 17 ans de sa fille Sabah, Hélène Sy, la compagnie d’Omar Sy, a posté une photo d’elle et de sa progéniture ce 23 octobre 2020 sur Instagram. Et les internautes ont été extrêmement surpris de sa ressemblance frappante avec son célèbre papa !

Tel père telle fille !

Ce vendredi 23 octobre 2020, Hélène Sy a posté une superbe photo de famille sur Instagram. Une photo où elle apparaît accompagnée de sa fille, Sabah, qui vient tout juste de fêter ses 17 ans. Et le moins que l’on puisse dire c’est que Sabah est le portrait craché de son père Omar Sy.

Cette ressemblance a tellement surpris les internautes que les commentaires ont commencé à fuser, à peine quelques minutes après la mise en ligne de ce joli cliché.

Les fans de la petite famille ont bien été obligés de se rendre à l’évidence, ce sourire si charmeur et empli de bonne humeur, elle le tient très certainement de son papa !

En commentaire de ce joli cliché, on retrouvait des messages d’amour et d’amitié de certaines personnalités et amis de la famille, dont le chef cuisinier Jean Imbert, le journaliste Mouloud Achour et la maquilleuse Patti Dubroff, et d’internautes anonymes. Et tous sont tombés des nues face à la beauté de ce cliché et à cette “copie conforme” de l’emblématique acteur d’Intouchable.

« Quelle beauté ! », a-t-on pu lire en commentaire, tandis que d’autres internautes relevaient la grande ressemblance entre la jeune femme de 17 ans et son père : “Elle a la même tête que son papa », “le sourire” ou “les yeux qui brillent” comme son père.

Certains se sont même permis un peu d’humour en ajoutant qu’Omar Sy ne pouvait pas “la renier”, tant la ressemblance était frappante.

Un « grand et précieux cœur » comme son emblématique papa

Si la ressemblance physique est troublante, à en croire la légende la photo, Omar Sy et sa fille ont également l’air de partager les mêmes qualités humaines.

En légende de la photo, Hélène Sy a souhaité célébrer les 17 ans de sa fille adorée de la plus belle des manières, et lui a dédié une très belle déclaration d’amour : “May your 17th birthday be bright as your smile ma cherie,warm as your big and precious heart…May your birthday be as beautiful as you are 💝 Je t’aime ma princesse.” qui pourrait se traduire par “Que ton 17e anniversaire soit aussi brillant que ton sourire ma chérie, chaleureux comme ton grand et précieux cœur … Que ton anniversaire soit aussi beau que toi 💝 Je t’aime ma princesse”.

Ce “grand et précieux coeur” auquel Hélène Sy fait référence pour décrire sa fille ne peut que nous rappeler celui d’Omar Sy, connu pour être un homme d’une grande richesse intérieure, et dont le coeur déborde d’amour pour les autres et surtout pour sa petite famille (qui est tout de même composée de 5 enfants).

La jeune femme qui se rapproche à grands pas de la majorité a l’air de faire le bonheur de ses parents. Ce futur moment d’indépendance risque d’ailleurs d’être particulièrement éprouvant pour Omar Sy qui s’est toujours décrit comme un papa poule.

À l’occasion de la promotion de son film Le Prince oublié, l’acteur qui interprète ici un papa qui doit faire face à l’adolescence de sa fille, s’était confié sur cette difficile période de la vie, “ce moment de panique” où l’enfant souhaite voler de ses propres ailes : « C’est tout un monde qui s’écroule. Le plus difficile, c’est quand l’enfant se détache, après on apprend à gérer la distance.« , avait-il alors déclaré.

Mais une telle ressemblance, ça rapproche forcément, et on imagine que même après avoir pris son indépendance, la jeune fille restera toujours aussi proche de son papa poule !