Omar Sy : son épouse Hélène publie une photo de leur fille, la ressemblance avec son père est frappante !

Omar Sy est un comédien qui a toujours su comment faire rire son public. Un talent de l’acteur qu’aime beaucoup le public français. Néanmoins, malgré cet amour naturel, son dernier rôle a été l’objet de controverse. Concernant sa vie familiale, on peut dire que tout va bien et pour preuve, son épouse, à l’occasion de l’anniversaire de leur aînée, n’a pas hésité à partager une belle photo de l’heureuse du jour.

Omar Sy, un père avant tout !

Le producteur et comédien français Omar Sy est l’un des acteurs les plus en vogue actuellement. Il s’est révélé en 2011 aux côtés de François Cluzet dans le film les intouchables. Mais avant cela, il se démarquait déjà lors de ses performances avec Fred Testot. Tous les deux formaient un duo humoristique appelé Omar et Fred. Toutefois, le dernier rôle interprété par l’acteur français a été fortement critiqué. Son apparition dans Police d’Anne Fontaine, en tant que policier, n’a été du goût de tous ses fans. Cela a failli coûter un boycotte total du film.

Par ailleurs, malgré toute sa charge professionnelle, Omar est un père attentionné. Marié à Hélène depuis 2008, Omar Sy a cinq bouts de chou. Si sa femme raconte des histoires aux enfants la nuit, l’acteur agit à l’africaine. Lors d’une interview, il a avoué faire venir les griots à la maison lors des fêtes. Aussi, pour l’épanouissement de ses enfants, toute la famille Sy vit à Los Angeles. Même si, pour le comédien, un bon père n’existe pas, il compte donner le meilleur de lui-même à ses enfants.

Un bel honneur pour Sabah sur la toile

Pour Omar, il n’est pas question de mettre sa famille sous les projecteurs. Le comédien tient à ce que la vie privée de sa famille soit préservée. Pour cela, il n’affiche presque jamais les membres de sa famille sur les réseaux sociaux. Cependant Hélène Sy, son épouse, va déroger à cette règle pour un évènement spécial. Il s’agit de l’anniversaire de la fille aînée d’Omar et d’Hélène Sy. Une occasion au cours de laquelle, Madame Omar publiera un cliché de sa fille Sabah.

Le 23 octobre dernier, Hélène a publié une belle photo de sa fille pour ses 17 ans de vie. La photo, en blanc et noir, dévoile le visage de la jeune adolescente. Cette photo est l’une des rares qu’on peut avoir sur les réseaux sociaux. On aperçoit Sabah Sy prendre une pose avec le visage tout illuminé. La photo a été accompagnée d’un message rempli de tendresse et d’amour. « Que ton anniversaire soit aussi brillant que ton sourire ma chérie, chaleureux comme ton grand et précieux cœur… » a déclaré la femme d’Omar Sy.

Des commentaires sur la ressemblance entre le père et la fille

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Helene Sy (@mynameishelenesy) le 11 Sept. 2020 à 11 :04 PDT



« Que ton anniversaire soit aussi beau que toi… je t’aime ma princesse » a écrit Hélène pour boucler son message. La dédicace de la femme d’Omar a été appréciée par un grand nombre d’internautes. Ils ont commenté la photo avec des mots qui feront forcément plaisir à l’heureuse du jour. Par ailleurs, la plupart de ses commentaires ont fait état de la ressemblance qui aurait entre Sabah et son père. Une ressemblance qui a poussé Omar à quitter la France pour l’Amérique

Cela fait de longues années qu’Omar Sy et sa famille résident à Los Angeles. Selon la femme de l’acteur, ses enfants se sentent plus libres dans la ville des anges. La célébrité de leur père avait des répercussions sur sa progéniture en France. Un fait que vient corroborer Omar en expliquant que ses enfants avaient honte de lui à l’école.