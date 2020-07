One Piece Chapitre 976 : la date de sortie dévoilée, les fans ne peuvent plus attendre !

La guerre d’Onigashima débute enfin avec le chapitre 976 du manga One Piece, production plébiscitée par les fans du genre. Ce nouveau chapitre, qui sortira bientôt tout comme le chapitre 246 de Black Clover, promet donc de nombreuses scènes d’action. Tout d’abord, récapitulons ensemble le chapitre 245 de One Piece, qui a tenu en haleine les fans du manga japonais.

Le chapitre 975 de One Piece : la véritable identité de Kyoshiro enfin révélée

Alors que le chapitre 976 de One Piece est annoncé pour le 05 avril 2020, récapitulons ce qu’a révélé le chapitre 975 du manga. Dans ce chapitre, Kyoshiro s’est révélé être l’allié des fourreaux puisqu’il s’est joint à eux durant leur raid. La véritable identité de Kyoshiro a donc rendu totalement obsolète la trahison de Kanjuro, puisque Kinemon a fait circuler un secret pour le moins ambigu. Heureusement, Kyoshiro a réussi à en décrypter la véritable signification ! Grâce à son action, les Fourreaux ont obtenu un plan précis d’offensive sur Onigashima. Dans ce même chapitre 975 de One Piece, Law, Luffy et Kid apparaissent aux côtés de Kyosshiro, qui est parvenu à rallier à sa cause d’autres alliés. Les Fourreaux, aidés de ses groupes d’action nouvellement formés, prennent maintenant le chemin d’Onigshima, où ils s’apprêtent à déclarer une grande guerre contre les pirates de la Bête.

Une date de sortie imminente pour le chapitre 976 de One Piece !

Comme annoncé dernièrement, le chapitre 976 de One Piece sera publié bientôt et comme d’habitude nous vous en partagerons les spoilers, alors n’hésitez pas à consulter régulièrement Breaking news. Pour ceux qui ne souhaitent pas visionner ce chapitre, mais qui veulent néanmoins en découvrir tous les secrets, nous vous révélerons donc prochainement les spoilers du chapitre 976 de One Piece.

One Piece : un manga rocambolesque et… élastique !

One Piece, manga dont l’auteur et le dessinateur ne sont autre que Eiichirô Oda, a vu le jour au Japon en 1997. Publié en version française par l’éditeur Glénat, ce manga a très vite rencontré son public, à tel point qu’une version animée a été produite.

Le manga One Piece nous entraîne à l’ère des pirates, où Luffy, garçon espiègle, rêve de devenir le roi des Pirates. Pour cela, il va devoir mettre la main sur un mystérieux et fabuleux trésor appelé « One Piece ». Cependant, Luffy, qui se révèle également bien maladroit, a par mégarde avalé un « fruit magique du démon » qui a fini par le transformer en homme caoutchouc. Depuis cette malheureuse ingestion, Luffy est donc capable de contorsionner son corps dans tous les sens, mais bien incapable de nager, ce qui est un comble pour un pirate !

One Piece nous entraîne donc dans des aventures toutes plus rocambolesques les unes que les autres, dans lesquelles Luffy va progressivement composer un équipage de choc en multipliant les amitiés avec les peuples qu’il découvre. Le pirate en herbe devra toutefois affronter de redoutables ennemis…

One Piece : le chapitre 976 et les chapitres précédents à retrouver en streaming sur ADN

Comment regarder les épisodes de One Piece en streaming ? Anime Digital Network, spécialiste des animés en ligne, vous permet de visionner tous les épisodes du manga One Piece en vostfr.

Le chapitre 976 de One Piece et les chapitres précédents sont donc à retrouver en intégralité sur la plateforme ADN. Pour rappel, le chapitre 976 sera en ligne prochainement.