One-Punch Man saison 3 : les dernières infos sur la série adorée des jeunes !

Parmi les séries animées en vogue depuis quelques années, la saga des One-Punch Man fait l’unanimité. Alors que sa seconde saison a été diffusée au printemps 2019, l’avenir du manga est à ce jour toujours flou, et les informations officielles arrivent au compte-gouttes au grand désespoir des fans.

One-Punch Man, un animé de qualité inégale

Depuis son lancement, en octobre 2015, la série animée One-Punch Man bénéficie d’une jolie popularité auprès des amateurs d’animés. Basée sur un manga en ligne dessiné par ONE, un célèbre mangaka japonais, l’adaptation télévisuelle a pu profiter de la visibilité de ce dernier, puisqu’on estime que l’œuvre originale a rassemblé plus de dix millions de visiteurs. Malheureusement, de nombreux problèmes de production semblent avoir contribué au déclin de l’animé, entre la saison 1 et la saison 2. Si la première avait épaté et fait l’unanimité, on ne peut pas en dire autant de la seconde, même s’il a fallu trois ans pour la voir se concrétiser. Parmi les nombreux soucis évoqués, le principal problème concerne la qualité des dessins, qui auraient décliné d’après les divers retours de la communauté.

1 million de One Punch Man vendus en France ! 🔥 https://t.co/iPoMOYoagP — Polymanga 2-5.4.2021 (@Polymanga) December 24, 2017

Où en est la saison 3 de One-Punch Man ?

Malgré ces mauvais retours sur la saison 2, les fans du monde entier s’interrogent sur l’avenir de l’animé, qui reste contre toute attente très apprécié. En effet, de manière générale, peu d’informations officielles circulent à propos de One-Punch Man, et il est difficile de planifier avec certitude la diffusion ou non d’une possible saison 3. Le public ne peut donc émettre que des suppositions, en se basant sur quelques indices laissés ici et là. C’est le cas notamment avec un tweet du compte officiel de l’animé, effacé depuis, qui révélait le retour prochain de la série quelques semaines après la saison 2. Hélas, après plus d’un an d’attente, toujours aucune nouvelle d’une possible saison 3 de One-Punch Man.

Compte tenu du fait que trois ans se sont écoulés entre les deux premières, et que des critiques assez vives ont été émises sur les derniers épisodes, il n’est pas impossible que le studio responsable de l’animé ait choisi de prendre son temps.

Selon toute vraisemblance, si saison 3 il y a, il est plus probable que celle-ci soit diffusée en 2021, même si une pause de plusieurs années peut à nouveau se reproduire.

ONE PUNCH MAN EN FRANCE ENFIN !!! https://t.co/DU8x66gSYm — C’est moi wesh ✨ (@Filizoro) October 6, 2015

One-Punch Man, un programme qui fait des émules

En attendant de savoir si la série aura droit à une saison 3, les amateurs de l’animé se consolent avec le programme sportif suivi par Saitama. Ainsi, sur les chaînes YouTube dédiées à la musculation, de nombreux sportifs en herbe s’essayent un challenge « One-Punch Man », qui consiste à reproduire quotidiennement les mêmes exercices que ceux suivis par le héros du manga, pour devenir aussi fort que lui. Ces derniers se résument à quatre types d’entraînement distincts :

100 pompes

100 abdos

100 squats

10 kilomètres de course à pied

Bien que la course à pied paraisse compliquée en cette période de confinement, les internautes ne manquent pas d’imagination pour le reste du programme. Un moyen comme un autre de patienter après tout !