Open d’Australie : Serena Williams s’offre enfin une place pour les demi-finales, c’est incroyable !

Vous avez sans doute été déçu par Roland Garros puisque Serena Williams n’a pas pu réaliser le score que certains voulaient. Toutefois, l’Open d’Australie pourrait être un rendez-vous sympathique puisqu’elle a décroché une place pour les demi-finales. De ce fait, il faudra être au rendez-vous pour le prochain match, car les fans de la joueuse espèrent bien sûr qu’elle remporte cette compétition qui se déroule dans une atmosphère assez spécifique.

Serena Williams n’a pas perdu de sa fougue !

Face à Simona Halep, elle a clairement montré qu’elle avait les moyens de se démarquer lors de cet Open d’Australie qui se déroule dans des conditions pratiquement identiques aux années précédentes. Alors que Roland Garros approche à grands pas si les dates sont maintenues, cela pourrait permettre à l’organisation d’avoir de l’espoir. Tout le monde peut se rappeler par exemple l’édition de 2020 qui a été assez chaotique avec des tribunes totalement vides.

Serena Williams bat Simona Halep et se qualifie pour les demi-finales de l'Open d'Australie https://t.co/OGNPhO2xyY pic.twitter.com/VP2dBr6GIe — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 16, 2021

Serena Williams a pu s’imposer face à Simona Halep, les échanges ont dévoilé une véritable puissance .

. Lors des derniers matchs, la joueuse avait notamment pu dévoiler quelques larmes alors que les résultats n’étaient pas ceux escomptés du côté de Rolland Garros.

Pour l’Open d’Australie, le changement est au rendez-vous, la puissance est présente et Serena garde donc de l’espoir pour remporter peut-être la compétition.<:li>

Par contre, elle a été contrainte d’adopter rapidement un comportement de qualité pour réussir à vaincre son adversaire à savoir Simona Halep. Même si le score est en sa faveur à savoir 6/3 et 6/3, elle a été obligée de sortir quelques coups incroyables pour cette rencontre qui ne restera pas forcément dans les annales.

Il faut aussi noter que Simona Halep est une spécialiste de la défense, il faut souvent redoubler d’efforts pour réussir à la surpasser pour marquer des points rapidement. Serena, qui peut être habituée à quelques fautes ou à une baisse de la concentration, a su se montrer juste et surtout déterminée dans ce jeu. La foudre américaine a été au rendez-vous pour le plus grand bonheur des passionnés du tennis qui attendent la suite avec une grande impatience. Serena Williams a-t-elle les capacités pour se démarquer de la concurrence lors de cette compétition ?

Éternelle Serena ! Serena Williams s'offre une 40ème 1/2 finale en Grand Chelem en dominant Simona Halep 6-3 6-3 ! #AusOpen pic.twitter.com/46W9FO21TF — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) February 16, 2021

Serena Williams a pu renouer avec la défense

Si vous avez pu suivre la joueuse au cours des dernières années, il est important de noter que la concentration lui fait souvent défaut. En effet, dès qu’elle commence à s’agacer au cours de la rencontre, elle perd ses moyens, l’adversaire en profite pour prendre le dessus et l’Américaine a clairement des difficultés pour revenir à la charge. Dans ce match, elle a fait preuve de confiance et elle a montré qu’elle pouvait dominer tout en retrouvant un jeu de qualité pour la défense. Cette dernière n’a pas toujours été celle escomptée.

La deuxième manche n’était pas la même que la première et elle était même quelque peu décousue. Toutefois, les échanges ont largement été en faveur de Serena Williams, qui n’a jamais finalement perdu la main de cette rencontre. Simona Halep a tenté de rester dans le score avec 3/3, mais, rapidement, l’Américaine a pris le train et elle s’est envolée au plus vite vers les demi-finales. Selon le journal L’Équipe, nous pouvons notamment apprendre que la défense a été au centre d’un véritable travail tout au long de l’année dernière.

Alors que Gaël Monfils a réalisé un score assez dramatique avec une élimination d’entrée de jeu, Serena a pu combler ses fans.