Ophélie Winter : elle fait des révélations fracassantes sur ses besoins urgents financiers

On peut dire que la chanteuse Ophélie Winter fait vraiment un gros retour fracassant dans le monde des médias, même si cela ne va clairement pas plaire à tout le monde. Alors que certains d’entre eux sont aujourd’hui près à tout pour pouvoir prendre des décisions importantes, et notamment financières, pour soutenir la chanteuse qui semble être dans le besoin, Ophélie Winter ne cesse de faire des déclarations toutes plus dingues les unes que les autres. On a pu le voir encore récemment sur le plateau de l’émission de Laurent Ruquier, On est en direct, où sa prise de parole a vraiment été très remarquée.

Cela faisait en effet plusieurs mois que certains fans d’Ophélie Winter n’avaient plus du tout entendu parler d’elle, et ils ont très clairement été déçus en voyant que la chanteuse pouvait encore faire la différence avec des prises de parole sans aucune langue de bois. Durant son interview, on peut dire qu’Ophélie Winter n’y est pas allée par quatre chemins et a pu oser parler de tous les sujets, et même les plus controversés d’entre eux. Cela a notamment pu être le cas avec la drogue qu’elle a pu évoquer sur le plateau, et cela n’a pas plus à certains de ses fans, qui y ont vu une certaine apologie…

Ophélie Winter parle de la drogue en interview, un fait « inévitable » pour les artistes…

C’est encore une fois sur le plateau de Laurent Ruquier que la chanteuse de Dieu m’a donné la foi, Ophélie Winter, a pu tout balancer. En effet, selon ses propos, il se pourrait que les artistes soient bien plus souvent exposés à la drogue et aux autres substances, et cela pourrait parfois provoquer de vraies situations assez catastrophiques, c’est le moins que l’on puisse dire. On a d’ailleurs pu le voir ces derniers jours avec la star de la téléréalité Loana qui n’a cessé de faire parler d’elle et même d’inquiéter certains de ses fans…

Mais en ce qui concerne Ophélie Winter, on peut dire que la situation est vraiment très différente, et personne n’aurait pu penser que cela soit aussi catastrophique. En effet, en disant haut et fort cette affirmation sur la drogue et les artistes, cela donnerait selon certains téléspectateurs un très mauvais exemple pour la jeunesse, qui est d’autant plus dans une situation assez difficile avec la crise sanitaire liée au coronavirus.

A l’heure où de plus en plus d’entre eux se trouvent dans des situations précaires, il semblerait que ce soit aussi le cas pour Ophélie Winter qui a clairement fait comprendre son besoin d’argent lors de sa toute dernière intervention médiatique…

Ophélie Winter, un besoin de « regagner des sous » qu’elle évoque sans complexe

C’est notamment dans son livre Résilience ainsi que dans son interview exclusive pour Le Parisien que la chanteuse mythique Ophélie Winter a pu avoir l’occasion de se confier comme rarement on a pu le voir.

En effet, a 47 ans, Ophélie Winter a pu tout raconter et elle a dit clairement que si elle n’était pas SDF contrairement aux rumeurs les plus folles, il se trouve qu’elle a besoin de « regagner des sous », et pour cela elle aurait même des plans bien ficelés comme par exemple des projets de séries ou de films !