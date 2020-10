OSS 117 : Le teaser du troisième opus a enfin été dévoilé… Les fans sont impatients pour la sortie du film !

Les fans n’auront plus à attendre longtemps.

Les fans ont certainement été ravis d’apprendre la date de sortie du prochain OSS 117. Elle est prévue pour le 3 février 2021. Ce nouveau film promet une intrigue bien intéressante et on voit apparaître de nouveaux personnages dans le casting. C’est Jean Dujardin qui a annoncé le lancement du film le 15 novembre 2019 sur son compte Instagram. Il sera intitulé : OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire. Cela ne laisse pas de doute sur le fait qu’il sera en partie tourné en Afrique. Les personnes ayant apprécié les deux précédents opus sont impatientes de découvrir les surprises que réserve cette troisième partie. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Un film très attendu

C’est Jean-François Halin, le scénariste de OSS 117 Le Caire nid d’espions, premier volet du film qui est resté aux commandes de ce nouveau projet. Il a également collaboré avec Michel Hazanavicius sur la production de la seconde partie intitulée OSS 117 : Rio ne répond plus. Déjà en 2009, alors que le second volet de la saga était encore d’actualité, le scénariste avait fait certaines déclarations aux journalistes du site Fluctuat.net.

Lors de cet échange, il avait déjà évoqué la possibilité de la production d’un troisième volet. De ses propos, on comprenait que les choses allaient dépendre du succès de OSS 117 : Rio ne répond plus. Selon lui, les fans du film allaient certainement se demander comment serait Hubert (l’acteur du film) dans 10 ans. De toute évidence, ce projet est bel et bien devenu réalité.

Synopsis du film

Il faut reconnaître que le synopsis de ce film sera assez intrigant vu le personnage hilarant joué par Jean Dujardin. Il se verra rattraper par la vieillesse, le changement d’époque, mais refusera de s’adapter aux nouvelles réalités. Cela promet d’être une source de fous rires. Aussi, OSS 117 : Alerte rouge en Afrique Noir verra se confronter la CIA et un continent en plein changement.

Le troisième volet de ce film sera situé dans le contexte des années 1980, donc 20 ans après les évènements de OSS 117 : Rio ne répond plus. Toutefois, les promoteurs du film ont pour le moment décidé de garder le pitch secret sans pour autant laisser les fans dans l’ignorance totale de ce qui les attend.

En effet, dans ce troisième opus, on va voir Hubert l’agent des renseignements français, s’allier à un nouvel agent de la nouvelle génération. C’est ce qu’a révélé le film dans son édition du 13 septembre 2019.

Un casting intéressant

Depuis l’annonce de la production de ce troisième volet, plusieurs rumeurs ont circulé à propos de l’absence de Michel Hazanavicius à la tête de la direction du projet. Si beaucoup avaient déjà des doutes, ces derniers sont désormais levés : Michel Hazanavicius, le réalisateur des deux premiers volets de la saga ne fera pas partie de ce nouveau projet.

L’information a été confirmée par Cécile Delsaux et le réalisateur a révélé les raisons de son refus. En effet, Michel a affirmé que le scénario de ce troisième opus ne l’intéressait pas et qu’il était aussi en train de travailler sur un autre film.

Dans OSS 117 : Alerte en Afrique Noire, on verra d’autres personnages comme Wladimir Yordanoff, Pierre Niney, Natacha Lindinger, Gilles Cohen, mais aussi Fatou N’diaye, Ibrahim Koma et Ricky Tribord… du beau monde !