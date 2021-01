En effet, il y a tant à voir dans ce pays entre îles, mer Méditerranée, soleil belles pages et divers monuments historiques et sites antiques, de quoi passer des vacances idylliques !

De plus, la Grèce est accessible à tout le monde aussi bien en famille qu’en solo, avec des activités pour passer un séjour inoubliable.

Pourquoi visiter la Grèce ?

La Grèce est un pays situé au sud-est de l’Europe. Il s’agit d’un territoire bien vaste avec un cinquième composé de millier d’îles . De plus, ce berceau de la civilisation occidentale possède une histoire dont témoignent les divers monuments historiques incontournables, mais aussi un passé prestigieux. Les touristes sont séduits par son climat méditerranéen mais également ses nombreuses plages qui sont très prisées par les fans de farniente avec de surcroît la possibilité de découvrir les spécialités goûteuses du pays.

En clair, la Grèce a tant à offrir à ses visiteurs en quête d’émotions et de découvertes, avec sa culture exceptionnelle et des rencontres prometteuses avec sa civilisation, sans oublier le côté très chaleureux de ses habitants.

Endroits à visiter en Grèce en 2021

Pour la préparation d’un bon voyage en Grèce en 2021, certaines destinations valent le détour pour des vacances qui promettent d’être mémorables et parfaites.

Parmi ces endroits à voir :

Crête qui se trouve à la frontière de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique. C’est la plus grande des îles de ce pays ;

Rhodes qui est installée entre les côtes turques et Karpathos. C’est également la plus grande île du Dodécanèse ;

Corfou et ses îles ioniennes veillent sur le côté ouest du pays ;

Péloponnèse qui se trouve au sud de la Grèce continentale avec ses paysages entre mers et montagnes ;

Les monastères des Météores situés au cœur de la plaine de Thessalie pas loin de ville de Kalam Baka.

Cela dit, il faut savoir que les îles grecques sont très bien reliées pour pouvoir visiter plusieurs endroits lors des séjours dans ce pays et au cours du même voyage. En effet, les destinations en Grèce sont prometteuses avec Athènes l’incontournable, Santorin et son cadre magique, Milos connue pour ses paysages rocheux et sa plage volcanique mais également Naxos, Amorgos et Tinos et plein d’autres encore.

Meilleure période pour partir en Grèce

En Grèce, le climat méditerranéen présente la spécificité d’être chaud et sec en été, et la présence de pluies en hiver mais cette saison reste douce. De plus, les îles et côtes sont bien rafraîchies par des vents marins en été rendant la chaleur supportable. Ainsi, pour visiter ce beau pays, le printemps reste une des saisons les plus agréables avec une température moyenne qui avoisine les

25 °C et cela à partir du mois de mai.

Cependant, les voyageurs qui sont plus portés sur les baignades et la mer, on leur conseille de choisir le mois de septembre ou octobre pour bien profiter d’une eau à température idéale ! Même l’hiver en Grèce est favorable à des voyages puisque ce pays a un charme particulier au cours de cette saison, avec la possibilité de s’adonner aux plaisirs du ski, des randonnées et profiter de la nature. Ainsi, les mois de décembre, janvier mais aussi février sont propices .

Les voyageurs qui partent en Grèce seront marqués par les diverses influences orientales et turques de la cuisine de ce pays. En effet, elle se distingue par des saveurs bien subtiles et ses plats à base d’huile d’olive. Il ne faut surtout pas manquer les spécialités gastronomiques de ce pays :