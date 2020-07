Outer Banks : Netflix confirme qu’il y aura bien une saison 2 ! Les fans sont ravis !

Un grand nombre de fictions made in Netflix créent l’événement à chaque sortie d’une nouvelle saison, c’est par exemple le cas de Stranger Things ou Sex Education. Plus rarement, une série se distingue avant même son lancement ou la diffusion d’un premier épisode, et en ce mois d’avril 2020, c’est Outer Banks qui se retrouve au cœur de toutes les attentions.

Outer Banks, le drama adolescent à la sauce Netflix

Si vous aimez les histoires qui réunissent du mystère et des adolescents, alors vous allez être servi avec Outer Banks, la nouvelle série de Netflix qui débarque ce mois-ci. Au programme ? Tous les ingrédients d‘une série pour les jeunes, et les moins jeunes s’ils en ont envie, à base de chasse au trésor sous le soleil des États-Unis. Adaptée d’un roman de Shannon Burke, la nouvelle pépite de Netflix nous embarque avec quatre amis, au cours des vacances d’été, qui vont vouloir résoudre un mystère familial et retrouver un trésor perdu. Toutefois, ne vous fiez pas à ce résumé simpliste et bon enfant, puisque d’après les images du trailer, quelques surprises déplaisantes seront au rendez-vous. Pour vous mettre un peu plus l’eau à la bouche, on vous propose de découvrir la bande-annonce ci-dessous.

Les Goonies, l’inspiration derrière Outer Banks ?

Si vous êtes un habitué des films ou séries à base d’aventures et d’adolescents, vous devez connaître des œuvres incontournables comme Stranger Things, les Goonies ou Ça. Pour beaucoup d’internautes, Outer Banks s’annonce dans la lignée de ses fictions, ce qui semble plaire énormément à la plupart d’entre eux.

Toutefois, cette comparaison paraît un peu bancale, dans la mesure où cette nouvelle série s’annonce plus dramatique que fantastique. Certains internautes avancent plutôt des similitudes avec des séries comme Riverdale ou Ozark, pour les plus récentes.

Évidemment, Netflix n’oublie pas ses plus jeunes abonnés, puisqu’il y sera également question d’histoire d’amour entre les membres du groupe, à la façon de Dawson ou de One Tree Hill en leur temps. Tout un programme donc pour une série qui n’a même pas encore été diffusée, mais qui promet de belles heures de binge watching en perspective.

#OuterBanks got a season 2 so stan JJ for clear skinpic.twitter.com/tsZ1s28wiS — B3VR JVM 🐻 (@Soheila_Nekol) July 24, 2020

La popularité de Netflix explose avec le coronavirus

Prévue pour le 15 avril prochain, la série Outer Banks s’apprête sans aucun doute faire un carton dans le monde entier. En effet, Netflix connaît un regain de popularité depuis quelques semaines, et cela, pour plusieurs raisons.

Le confinement quasi mondial de la population entraîne une augmentation de la consommation des séries.

Netflix est maintenant proposé avec tous les abonnements Canal+.

La plateforme n’a pas hésité à investir pour acquérir les droits de diffusion de tous les films de Miyazaki et du Studio Ghibli.

Les abonnements à la plateforme subissent donc une hausse remarquable, tout comme chez ses concurrents, à l’image de Amazon Prime. Néanmoins, l’arrivée de Disney+ le 7 avril pourrait chambouler considérablement le petit monde du streaming.

La plateforme a d’ores et déjà confirmé l’arrivée d’une saison 2.