Outlander saison 5 : un personnage culte de la série meurt, son interprète nous donne son point de vue !

Depuis quelques semaines maintenant, la saison 5 bat son plein pour Outlander, avec de nouvelles aventures et péripéties dangereuses, auxquelles sont confrontés Claire et Jamie, ainsi que leur fille Brianna. En effet, leur arrivée sur le territoire américain n’a pas été de tout repos, et les déconvenues s’accumulent, jusqu’à voir disparaître une personne chère à leur cœur.

La disparition d’un personnage culte dans l’épisode 7

Comme nous l’avons vu dans ce récapitulatif de la semaine, la famille Fraser a vu disparaître l’un de ses amis les plus proches. Murtagh, qui était présent depuis la saison 1 auprès de Jamie, a été tué par mégarde, et non lors d’une bataille. Tous les fans s’attendaient à sa disparition, puisqu’elle survient également dans le livre original de Diana Gabaldon. Ce n’était donc pas réellement une surprise pour les amateurs de la saga littéraire, qui a connu un franc succès bien avant son adaptation télévisuelle. Malgré la fidélité à l’œuvre, certaines personnes s’affichent clairement déçues d’une fin aussi peu héroïque, pour un personnage qui a toujours été un peu rustre. Cette déception est d’autant plus compréhensible que la bataille d’Alamance venait de s’achever, et que le personnage aurait pu y laisser la vie dans des conditions peut-être plus dignes. L’interprète de Murtagh, Duncan Lacroix, n’a pas manqué de partager ses impressions, et confie étonnamment être satisfait de la conclusion donnée au héros.

There was an alternate version of the Outlander opening WHAAAAT

« Ça s’est passé exactement de la façon dont je le souhaitais. C’est vraiment comme ça que je l’imaginais. Et puis, c’est un peu ce qui se passe dans les livres, mais transposé 25 ans plus tard. Murtagh dit les mêmes lignes à Jamie dans les livres ».

Cependant, l’acteur confesse avoir ressenti la plus grande émotion lors du tournage de ces derniers instants. Pas facile de dire au revoir à un personnage que l’on incarne depuis 6 ans.

Sam Heughan réagit à la mort du protecteur de Jamie

L’acteur qui interprète Jamie n’a pas manqué de confier également ses sentiments, face à la mort de l’un des piliers d’Outlander. Murtagh était d’autant plus important pour Jamie, qu’il a toujours veillé sur ce dernier depuis sa jeunesse.

Pour Sam Heughan aussi le tournage de ce dernier épisode a été difficile, il confie sa tristesse d’avoir dû dire au revoir à l’acteur, Duncan Lacroix.

L’organisation du tournage lui a tout de même permis de profiter un maximum de son ami, puisque cette dernière scène ensemble a été tournée sur plusieurs semaines, et non sur une seule prise.

À travers les propos qu’il a accordés au magazine EW, on peut comprendre que la troupe d’acteurs se considère comme une grande famille, ce qui complique un peu plus les adieux lorsque l’un d’entre eux disparaît. Il va donc leur falloir s’armer d’encore un peu de courage, puisqu’une menace pèse sur un autre personnage important pour les Fraser, mais il faudra attendre le 13 avril et la diffusion de l’épisode 8 pour en être sûr.