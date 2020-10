Paga (Les Marseillais) réagit à propos du clash Carla Moreau / Jessica Thivenin / Manon Tanti !

Dans l’émission de télé réalité diffusée par le groupe M6, la guerre est déclarée entre 3 candidates. Il s’agit de Carla Moreau, Jessica Thivenin et Manon Marsault. Alors que le tournage est fini et que les téléspectateurs découvrent jour après jour ce qui s’est passé dans la villa, Paga vient donner son avis sur le sujet au cours d’un entretien.

Que s’est-il passé entre les 3 anciennes amies ?

Dès que le 1er épisode de l’émission les « Marseillais vs le reste du Monde 5 » ait démarré, les téléspectateurs ont directement fait face à des tensions dans la villa. Cela concerne 3 candidates, à savoir Carla Moreau, Jessica Thivenin et Manon Tanti.

Du point de vue d’un téléspectateur, Carla Moreau semble être devenue la cible de plusieurs de ses camarades dès le début de l’aventure. Il s’agit surtout de Jessica Thivenin et de Manon Tanti.

Dès le 1er épisode de ladite émission, Jessica Thivenin avait d’emblée déclaré la guerre à Carla Moreau, en lui disant qu’elles n’étaient plus amies. La raison est toute simple, Carla Moreau aurait été irrespectueuse envers ses parents la nuit du 31 décembre 2019.

Tout cela pour une histoire de facture à payer puisqu’il semblerait, d’après les révélations, que tous devaient se retrouver au restaurant puis en boîte de nuit, et la facture aurait dû être divisée équitablement entre les membres. Cependant, Jessica Thivenin aurait été prévenue à la dernière minute, parce qu’elle était à Dubaï.

Alors qu’elle s’est jointe à la fête à la dernière minute avec 7 personnes en plus (son mari, ses parents, ses beaux-parents et son frère), elle n’a pas accepté payer la note, d’autant plus qu’elle a affirmé que ses parents et beaux-parents n’étaient là que pour « une coupette de champagne ».

Il semblerait alors que Carla Moreau ait surveillée la consommation de ces derniers, au point d’arracher une bouteille des mains de l’un des parents de Jessica Thivenin. Ces confidences sont révélées par Manon, qui a également déclaré la guerre à Carla, parce que d’après elle, cette dernière serait une ingrate qui lui a mis toute l’histoire sur le dos.

L’avis de Paga sur l’affaire…

Sur cette affaire, chacun y va de son témoignage. Les 3 candidates ont déjà donné leur version sur les réseaux sociaux. Arrivé dans l’aventure Marseillais vs le reste du Monde 5 depuis seulement quelques heures, précisément ce 29 septembre 2020, Paga a retrouvé Adixia.

Concernant cette situation qui perdure entre les 2 candidates anciennement amies, le dernier venu dans l’aventure a son avis sur la question. Interrogé par un média à propos de Carla Moreau, il est revenu sur le problème qui l’oppose avec ces 2 ex amies.

D’après Paga : « Carla, je l’apprécie. Nous nous sommes toujours dit les choses en face. C’est une guerre d’ego entre Jessica, Manon et elle. Qui sera la plus belle ? Qui aura le plus d’argent ? C’est humain. Elles sont toutes les trois mamans. Je n’ai pas trouvé ça cool. Après, elles ont réglé leurs comptes et vont pouvoir avancer. »

Le candidat s’est également prononcé sur les rumeurs qui circulent sur la toile concernant le départ de Kevin Guedj et de sa partenaire. Paga est clair, Kevin Guedj demeure dans l’aventure pour encore très longtemps. D’ailleurs il l’assure : « Il ne quittera jamais Les Marseillais. Je vous le dis, je vous l’annonce, je vous le signe maintenant ! »

Les fans de l’émission Marseillais vs le reste du Monde 5 qui étaient inquiets à ce sujet, pourront être rassurés maintenant.