Palettes de Sephora : vous allez craquer pour ces nouvelles versions Pocket, elles sont dingues !

L’enseigne préférée des femmes a dévoilé de nouveaux produits et vous avez sans doute pu les croiser sur Internet. Ce sont les Pocket Palettes et elles ont l’avantage d’être déclinées en plusieurs références. Tous les tons sont au rendez-vous, elles sont également très faciles à transporter au vu du format. Avec quelques tutoriels dénichés sur YouTube, vous pourrez rapidement adopter un maquillage de qualité. De plus, le prix est très avantageux puisque vous ne devez pas débourser plus de 10 euros.

Sephora Collection adopte les Pocket Palettes

Depuis quelques années, l’enseigne a entamé une transformation en proposant tous les produits à la mode. De nouvelles marques ont été intégrées au catalogue et les prix sont parfois assez intéressants. Si vous regardez les vidéos des Youtubeuses, vous serez sans doute au courant des nouveautés avant leur présentation à la presse. En effet, elles reçoivent souvent des colis avec les nouveautés afin de les présenter à tous les abonnés.

Les Pocket Palettes ont donc plusieurs avantages, elles sont compactes et faciles à transporter dans votre sac à main .

. Vous avez une déclinaison de six fards et cela permet de jongler avec les nuances et les dégradés au niveau de la paupière.<:li>

Ce sont des tons à la mode qui ont été dévoilés à savoir le bleu, le brun chaud ou froid, le prune.

Si vous appréciez le maquillage assez voyant ou encore le nude, Sephora pourra clairement vous satisfaire avec ces palettes.

Ce sont donc quatre palettes qui ont été dévoilées et vous pourrez bien sûr les découvrir sur le site Internet de l’enseigne. N’hésitez pas à suivre les adeptes du maquillage sur YouTube puisqu’elles pourront vous lister tous les avantages et même les inconvénients. Pour les fards à paupières, ce sont souvent les pigmentations qui sont primordiales au même titre que la tenue et l’aspect. Parfois, dans la palette vous avez un marron foncé extraordinaire et, dès qu’il se retrouve sur votre paupière, il devient beaucoup plus fade.

Cela est causé par la pigmentation et il y a souvent des chutes. En ce qui concerne les Pocket Palettes, il faudra donc les tester pour connaître leurs atouts, mais sachez que le fonctionnement peut déjà être problématique. En effet il s’agit d’une palette qui coulisse et, au fil du temps, il faudra voir si elle peut résister à un tel usage.

Comment utiliser les fards à paupières ?

Généralement, il faut créer une véritable oeuvre d’art en respectant la carnation, et surtout les teintes des fards. Si certaines personnes pensent qu’il est assez facile de se maquiller, d’autres prouvent le contraire. Certes, il est relativement simple d’appliquer un fard sur la paupière avec un pinceau, mais il est beaucoup plus difficile d’avoir une belle harmonie au niveau du teint. De nombreuses techniques sont alors au rendez-vous sur Internet afin de vous aider à profiter pleinement de ce maquillage.

Ne négligez jamais les bases pour les paupières, elles permettent aux fards d’accrocher plus aisément et vous aurez une belle tenue. Généralement, la teinte la plus foncée se retrouve sur la paupière mobile et vous réalisez un dégradé jusqu’à la base de votre sourcil. Bien sûr, ce dernier doit être lumineux, il est possible d’ajouter un fard irisé blanc pour apporter de la lumière. N’oubliez pas le crayon à sourcils pour qu’il soit structuré et adapté à la morphologie de votre regard. Avec un pinceau, il faut aussi estomper tous les fards et, en fonction des marques, cette tâche est plus ou moins simple.