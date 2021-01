Pamela Anderson : incroyable, elle sort avec son garde du corps Dan Hayhurst et décide de se marier avec lui !

Cela fait maintenant de nombreuses années que la star du mannequinat Pamela Anderson fait parler d’elle. En effet, que cela soit pour ses formes généreuses ou ses prises de position assez tranchées, le mannequin n’hésite pas à s’exprimer sur des sujets qui sont parfois assez brûlants, c’est le moins que l’on puisse dire.

Pourtant, on pourrait très bien penser que Pamela Anderson n’est pas légitime à parler de tout cela et que malgré son métier elle pourrait ne rien en penser, mais il faut dire que ces dernières années particulièrement, Pamela Anderson a su montrer à tout le monde qu’il allait falloir compter sur elle à l’avenir et pour encore longtemps.

Pamela Anderson : elle choque les internautes, elle a choisi une nouvelle vie avec son mari et personne ne s’y attendait !

C’est une information de choc qui a fuité tout récemment dans les médias, et on ne pensait pas que la star américaine allait prendre de cours tout le monde de la sorte. En effet, il semblerait selon certaines sources d’information que Pamela Anderson se soit mariée avec un homme très récemment. Mais ne cherchez pas plus loin, car le mannequin n’a pas choisi une personnalité très connue dans le monde de la mode ou du divertissement…

En effet, comme de nombreuses stars avant elle, il semblerait qu’elle ait eu un véritable coup de foudre pour un homme avec qui elle travaillait au quotidien. Il ne s’agissait pas de son photographe attitré ou encore de son manager, mais bel et bien de son garde du corps !

Dan Hayhurst a travaillé avec elle pendant quelque temps, et c’est à 53 ans qu’elle lui aurait dit un grand oui devant des invités en décembre dernier pour pouvoir se marier. A l’heure où la crise sanitaire du coronavirus bat son plein et fait des millions de morts notamment aux Etats-Unis, c’est une très grande nouvelle pour les fans qui n’en attendaient pas moins.

En effet, sur les réseaux sociaux, Pamela Anderson se fait par habitude assez discrète sur sa vie privée, et elle n’hésite pas en revanche à dévoiler toutes ses formes qui ont fait son succès notamment sur le plan physique. D’ailleurs, malgré son âge, elle continue à faire sensation sur Instagram notamment…

Pamela Anderson : même après son mariage, elle partage des photos assez choquantes à sa communauté qui en redemande !

Ce sont de nouvelles images assez bouleversantes que l’on a pu tous découvrir sur les réseaux sociaux. En effet, le moins que l’on puisse dire c’est que même si elle ne dévoile pas son quotidien contrairement à d’autres stars américaines qui diffusent des posts tous les jours de leur quotidien, Pamela Anderson ne manque pas de faire parler d’elle.

Elle diffuse parfois des photos assez choquantes parfois pour certains internautes qui ne sont pas autant habitués à voir des vêtements très courts, quand ce n’est pas d’ailleurs purement et simplement de la lingerie.

Il faut bien avouer qu’en ayant plus de 50 ans, la grande star américaine sait très bien se mettre en avant malgré son âge, et d’ailleurs elle n’a rien à envier aux plus jeunes : sa beauté est encore intacte comme le diront certains qui aimeraient bien être à la place de son nouveau mari, qui était également son garde du corps pendant quelques temps.