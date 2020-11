Pape François : Il like une photo ultra osée d’une jeune femme brésilienne en petite tenue ! Entre rires et incompréhensions la toile s’enflamme !

La toile entière est tombée des nues, et les chrétiens encore plus, lorsque l’information a circulé. Le souverain pontife actuel aurait liké un cliché ultra hot d’un mannequin en tenue plus que légère. Cependant, tout s’éclaircit lorsque l’on sait que le Pape François ne gère pas lui-même ses réseaux sociaux.

Les internautes choqués puis amusés pour un ‘’Like’’ du pape sur Instagram

Lorsque l’on est une personnalité publique, la moindre chose prend de l’ampleur et le moindre tweet peut toucher des personnes à travers le monde. Cela est encore plus vrai pour le Pape François, qui dirige les chrétiens catholiques du monde entier.

Un simple «like» peut être sujet à polémique, et plus encore, lorsque cela vient d’un homme qui a fait vœu de chasteté mais qui like la photo particulièrement osée d’une modèle brésilienne. On comprend que toute la communauté tourne les sourcils, bien hauts !

En effet, il y a quelques jours, les internautes ont découvert que l’un des admirateurs de Natalia Garibotto, n’est autre que le pape François, puisque le compte Instagram du Saint Père a liké un cliché mis en ligne par la jeune femme depuis le 5 octobre 2020.

On y voit la jeune femme dans une position très lascive contre ce qui semble être une rangée de casiers d’école, en porte jarretelle et dans une tenue ultra courte qui laisse clairement ses fesses en l’air, rappelant un uniforme d’écolière, en mode ‘’American School girl’’. Malicieuse, Natalia Garibotto a répondu : « Au moins, j’irai au paradis ! »

Notons que la jeune femme en question est un mannequin et une influenceuse, qui possède plus de 2,2 millions d’abonnés. Par ailleurs, elle fut la petite amie de Kyrie Irving, un basketteur australo-américain.

Comme on peut s’y attendre, les commentaires ont été nombreux concernant cette histoire. Cependant, la majorité des internautes ont été fortement amusés par cette image sulfureuse associée au pape. On pouvait lire des commentaires comme : « Grâce à Dieu, je t’ai découvert grâce au pape ! » et bien d’autres jeux de mots moqueurs ou ironiques.

Des community manager distraits au Vatican, une aubaine pour Natalia Garibotto !

En tant qu’influenceuse, le buzz ne peut faire que du bien à cette chère Natalia Garibotto. Aussi, la jeune femme de 27 ans a vite saisi cette aubaine que lui a value ce like du compte Instagram du pape François.

C’est ainsi que la mannequin a profité de cette situation pour lancer des invitations à ceux qui sont intéressés ou curieux de voir d’autres photos sexy d’elle. Elle les a donc conviés à se rendre sur son site internet pour en voir plus… comme quoi, elle ne perd le nord, Natalia Garibotto !

Pour ce qui est du compte Instagram du pape François, même si beaucoup ont été amusés par cette histoire et que beaucoup d’autres se doutent de ce qui s’est passé, il y a ceux qui ont été choqués de voir une telle image associée au pape. Toutefois, ils peuvent se rassurer, car bien évidemment, ce n’est pas le souverain pontife qui a liké la photo.

Il faut savoir que si ce dernier a de comptes sur les différents réseaux sociaux pour être au plus près des fidèles, ce n’est pas lui qui gère ses comptes. En effet, ils sont tous gérés par une grande équipe internationale de community managers, d’où l’impossibilité que le pape François ait liké quoi que ce soit sur un réseau social de lui-même.

Même si le souverain pontife semble plutôt ouvert en matière de sexualité, il est fort probable qu’il s’agisse d’une confusion imputable à un membre de son staff, qui en voulant liker avec son compte personnel, a utilisé le compte du pape François.