Paris Hilton dévoile des photos de son mariage XXL avec Carter Reum ! Un rêve éveillé !

C’est résolument vite fait : fiancés en février, Paris Hilton et Carter Reum vont se marier le 11 novembre. La jeune en instance de se marier a vu les choses sous un angle grandiose. Pour ce qu’on sait, les préparatifs évoluent à bon train comme le prouvent les photos du lieu de réception.

Un mariage en souvenir de son grand-père ?

Après ses fiançailles en février dernier, l’heure de la réalité sonne agréablement pour Paris Hilton. Les photos dévoilées renseignent en effet que la cérémonie du mariage se déroulera à Los Angeles, dans un lieu très symbolique pour la jolie blonde de 40 ans. Ses convives seront accueillis dans la propriété de son feu grand-père Barron Hilton. C’est celui-là qui a fait rayonner l’empire hôtelier connu sous le même nom, lancé par Conrad dans les années 1910, logé dans le quartier de Bel-Air.

Des vues aériennes confirment que les préparatifs avancent bien. On peut y voir une scène en bois, servant de dancefloor et d’espace de réception en construction dans le jardin et qui s’étend jusqu’à une piscine. De même, d’immenses installations florales ont déjà été terminées et elles représentent les initiales entrelacées des futurs mariés grâce à des fleurs blanches et roses.

À en croire des sources fiables, Paris Hilton projette de porter quelque 11 différentes robes le jour de son mariage dont une de la maison valentino, une folie vestimentaire qu’elle justifie par le fait que son mariage se déroule un 11/11.

Parmi les personnes conviées à cet évènement, il faudra bien sans doute compter sur sa sœur Nicky Hilton. Néanmoins, il y aura plusieurs VIP dont Kim Kardashian. Celle-ci viendra-t-elle avec son supposé nouveau compagnon Pete Davidson ? Les convives ont pu acheter des cadeaux pour les futurs mariés sur une liste déposée plusieurs mois à l’avance comprenant notamment de la vaisselle de chez Hermès, des ustensiles Christofle ou des objets de chez Baccarat.

Son énorme bague qui a enflammé la toile il y a quelques jours

Quelques jours plus tôt, la DJ et comédienne Hilton apparaissait toute souriante dans les gradins de SoFI Stadium de Los Angeles aux côtés son homme d’affaires de fiancé. «Coup d’envoi de notre semaine de mariage… Plus que 4 jours !», avait-elle écrit sur Twitter, en légende sur une photo d’elle dans les bras de son «amour» Carter Reum.

Mais il y avait plus important que la complicité des deux tourtereaux qui avait retenu l’attention de ses followers : son impressionnante bague de fiançailles qu’elle porte fièrement autour de son annulaire. Est-ce une bague de Super Bowl ?», s’est demandé un internaute, faisant allusion aux grosses bagues remises aux vainqueurs de la finale du championnat de football américain.

En dehors de l’apparence, c’est le prix du bijou qui agite la toile. «Plus de 10 millions d’enfants meurent chaque année de causes évitables (…) et Paris Hilton porte une bague à 5 millions de dollars lors d’un match de football», s’est indigné un autre internaute.