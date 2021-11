Paris Hilton dit oui à Carter Reum, son compagnon depuis 2 ans

Le 11 novembre 2021 à Los Angeles, Paris Hilton et son compagnon Carter Reum se sont unis en grande pompe lors d’une cérémonie célébrée dans un domaine privé du quartier de Bel-Air ayant appartenu au grand-père de la mariée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Hilton (@parishilton)

<<Yes, I do>>

L’héritière de la chaîne d’hôtels Hilton est désormais une femme mariée. L’Américaine de 40 ans a elle-même confirmé l’heureuse nouvelle sur son compte Instagram, en dévoilant une première photo d’elle en robe blanche. Sur sa page Instagram, la mariée a révélé qu’elle avait porté une robe de mariée Oscar de la Renta en publiant une première photo d’elle. « Mon éternité commence aujourd’hui… », a-t-elle simplement écrit en légende de sa publication.

9 mois de fiançailles, 1 mariage

Carter Reum avait fait sa demande en mariage il y a neuf mois lors d’une escapade, peu de temps après la Saint-Valentin et alors que Paris Hilton fêtait son anniversaire. « Lorsque vous trouvez votre âme sœur, vous ne le savez pas seulement. Vous le ressentez. Mon amour et moi sommes ensemble depuis notre premier rendez-vous, et pour mon anniversaire, il a organisé un voyage spécial dans un paradis tropical. Alors que nous marchions pour dîner le long de la plage, Carter nous a conduits à une cabane ornée de fleurs et s’est mis à genou. J’ai dit oui, oui pour toujours. Il n’y a personne d’autre avec qui je voudrais être éternellement. Mon rêve de conte de fées est devenu réalité ! J’aime tellement mon futur mari ! Meilleure surprise d’anniversaire à jamais !! Tellement excitée d’être ta femme ! », avait-elle écrit à l’époque sur les réseaux sociaux.

Vive les mariés !

En attendant d’en voir plus, TMZ a rapporté plusieurs détails concernant la cérémonie, notamment quelques noms célèbres qui étaient sur la liste des invités. Kim Kardashian, Paula Abdul, Emma Roberts, Bebe Rexha, Evan Ross ou encore Kyle Richards étaient de la partie. Paris Hilton et Carter Reum ont visiblement été généreux avec leurs convives, qui sont tous repartis dans la soirée avec un joli sac Baccarat… Sans surprise, les festivités ne s’arrêtent pas là puisque deux autres fêtes sont prévues : un carnaval sur le ponton de Santa Monica vendredi soir et une réception plus habillée samedi.

Pour rappel, Paris Hilton et l’entrepreneur Carter Reum s’étaient fiancés en février dernier alors qu’ils célébraient tous deux leurs 40 ans sur une île privée. Le couple se fréquente depuis près de deux ans et projette déjà de fonder une famille pour très bientôt. Avant cette relation, l’héritière de la chaîne d’hôtels Hilton s’était fiancée à trois reprises avec Jason Shaw en 2002, avec le Grec Paris Kassidokostas-Latsis en 2005 et l’acteur Chris Zylka en 2018, sans aller jusqu’au grand jour.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Hilton (@parishilton)

La bonne nouvelle

Le public pourra très bientôt découvrir le grand mariage de Paris Hilton et Carter Reum à l’écran puisque des caméras ont tout suivi pour la nouvelle docu-série de 13 épisodes intitulée Paris in Love. Le premier épisode a été diffusé jeudi sur la plateforme de streaming américaine Peacock. « Je voulais que mes fans voient que j’ai trouvé mon prince charmant et mon mariage de conte de fées », avait expliqué l’héritière en août dernier sur le plateau de Jimmy Fallon.