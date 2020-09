Paris Hilton : est-elle enceinte ? La star de télé-réalité souhaite que ce soit des jumeaux !

Paris Hilton est actuellement âgée de 39 ans. Si la plupart des femmes de cet âge sont déjà des mères de famille, ce n’est pas encore le cas pour la star de télé-réalité.

Inspirée par Kim Kardashian.

Pour le moment, elle est l’heureuse tante de Lily Grace Victoria et Teddy Marilyn Rothschild, les enfants de sa petite sœur Nicky Hilton. De plus, le petit frère de Paris Hilton est également devenu père pour la première fois le 11 mars dernier. Avec autant de membres de sa famille qui sont devenus des parents, c’est tout à fait normal que la star veuille également avoir des enfants.

Selon une information rapportée par US Weekly, il semblerait que ce soit effectivement le cas. L’hebdomadaire américain a affirmé que ces derniers temps, Paris Hilton songerait sérieusement à devenir mère. D’ailleurs, dernièrement, des rumeurs ont circulé au sujet d’une éventuelle grossesse de la star. Cependant, ils ont été démentis par US Weekly. Ce dernier a eu la confirmation venant d’une source sûre que la star n’est pas enceinte. Toutefois, cette source a précisé que l’actrice a beaucoup muri et qu’elle projette de s’installer sérieusement et de fonder une famille.

Ainsi, afin de réaliser son souhait, Paris Hilton s’est tournée vers son amie Kim Kardashian. « Elle m’a présenté à son médecin et elle m’a inspiré à le faire », dit-elle de celle qui l’a inspiré à avoir recours à la congélation d’ovocytes.

Selon Paris, cette solution est idéale pour toutes les femmes, car elle leur permet de bien se préparer à la maternité et de devenir mères lorsqu’elles le souhaitent vraiment. Paris a également ajouté que c’est une manière pour les futures mères d’éviter de se mettre dans la situation où elles se disent « Oh mon Dieu, il faut que je me marie ! ».

Paris Hilton voudrait des jumeaux.

Le désir de devenir mère est désormais solidement ancré en Paris Hilton. Ainsi, il n’est pas étonnant qu’elle veuille avoir des jumeaux. « Ca m’obsède de les habiller. Je souhaite avoir […] jumeaux, parce qu’alors vous obtiendrez [a girl and a boy] en même temps », a-t-elle dit. Nul ne sait si le destin et le miracle de la vie vont offrir ce très beau cadeau à la star de télé-réalité. Toutefois, elle peut se permettre de rêver, car il ne s’agit pas d’une chose impossible. En attendant, elle est une tante très affectueuse avec les enfants de son frère et de sa sœur.

Par ailleurs, la sœur de Paris Hilton n’a pas manqué de dire qu’elle voit en elle une future maman très impliquée. « Je pense qu’elle sera une mère incroyable », a dit Nicky Hilton. Elle a également ajouté que Paris n’aura aucun mal à s’occuper de ses enfants le moment venu. « Paris est telle une grande gamine. Alors je pense qu’elle sera un jour une très bonne mère. Elle fera surement énormément de choses délirantes avec ses enfants » a-t-elle dit.

D’autre part, comme une vie se construit mieux à deux, Paris Hilton a à ses côtés l’âme sœur avec qui elle est en train de construire la sienne. En couple depuis 2019 avec Carter Reum, la star de télé-réalité a dit qu’elle souhaite finir ses jours au côté de cet auteur et entrepreneur qui est l’élu de son cœur. « J’ai enfin trouvé le compagnon idéal. C’est avec lui que je veux passer le reste de ma vie et fonder une famille ».

Ainsi, Paris Hilton a tout ce qu’il faut pour être prochainement une mère épanouie. Le moment venu, va-t-elle avoir un seul bébé ou des jumeaux ? On en saura plus bien assez tôt. À suivre.