Paris Hilton fait d’énormes révélations sur ses anciennes relations qui auraient été violentes avec elle !

Des relations difficiles et une vie amoureuse très tumultueuse pour la star

Paris Hilton a visiblement vécu des histoires d’amour tumultueuses avec ses ex-compagnons, d’après ce qu’elle a raconté au micro de People. La star a été violentée par cinq de ses ex-petits copains à l’époque où ils étaient en couple avec ceux-ci. Paris Hilton aurait été « battue, étranglée, tirée agressivement » selon son récit à ce sujet. La native de New-York croyait que ses ex agissaient de cette manière par amour.

Mermaids don’t lose sleep over the opinions of shrimp. ✨✨🧜🏻‍♀️✨✨ pic.twitter.com/z57cH75TZv — Paris Hilton (@ParisHilton) September 3, 2020

Actrice et mannequin, Paris Hilton dévoile aujourd’hui au grand public certaines pages sombres de sa vie pour trouver la résilience. La star a décidé de faire la paix avec elle-même pour appréhender l’avenir autrement. Elle relate avec des détails croustillants ce qu’elle aurait vécu dans plusieurs de ses relations amoureuses d’antan.

Selon ses explications, ces périodes difficiles de sa vie ont eu beaucoup d’impacts sur elle, physiquement et psychologiquement. Elle a énormément de difficultés à retrouver un vrai équilibre psychologique par la suite. La star de la téléréalité précise notamment que 5 de ses petits amis se sont livrés à de la maltraitance à son égard. Elle était très émue lors de son entretien avec People « J’ai été étranglée, j’ai été frappée, j’ai été attrapée de manière agressive. J’ai subi des choses que personne ne devrait subir« .

Paris Hilton était visiblement incapable de discerner la normalité de la déviance comme elle le précise au cours de cet entretien. En effet, la star s’était habituée au harcèlement du temps de son séjour dans un pensionnat de l’ouest des États-Unis (Provo Canyon).

Une entrevue consacrée à la promotion d’une nouvelle série YouTube, This Is Paris

Aujourd’hui, la jeune femme de 39 ans a mûri si on se réfère à auparavant. Elle a accordé cet entretien au magazine People dans le cadre de la promotion de la série YouTube, This Is Paris. Paris Hilton voit désormais l’avenir avec optimisme. Elle semble avoir enfin trouvé de la stabilité dans les bras de l’homme d’affaires Carter Milliken Reum.

En ce qui concerne ses calvaires passés, un documentaire sera diffusé sur sa chaîne YouTube le 14 septembre. Les fans de la star pourront en apprendre davantage sur sa vie personnelle au cours de ces dix ou quinze dernières années. Dans la bande-annonce de This Is Paris, la vedette de la téléréalité explique que sa vie a basculé durant son séjour en internat à Provo Canyon School dans l’Utah. Cette époque l’a beaucoup marqué puisque les agressions étaient courantes. « Je m’étais tellement habituée à subir des abus à Provo que leur attitude me semblait normale« , s’exprime-t-elle à propos de ses ex-petits copains.

Paris Hilton était une jeune rebelle durant ses années fastes. Elle sortait fréquemment en cachette pour enfreindre les interdictions de sortie décrétées de ses parents. Pour se libérer, elle s’est attardée longuement sur ses relations difficiles avec ses ex. À l’époque, elle ne comprenait pas vraiment ce que signifiait l’amour ou être dans une relation de couple. Elle ajoute « Je pensais que le fait qu’ils deviennent si fous signifiait qu’ils étaient amoureux de moi ». Aujourd’hui, la star se demande comment a-t-elle pu accepter de subir tous ces sévices.

La jeune femme reproche encore aujourd’hui, à son ex Rick Salomon, la décision de ce dernier de dévoiler publiquement un de leurs sex-tapes (1 Night in Paris). Son séjour à Provo Canyon School semble être à l’origine de nombre de ses problèmes. Et elle l’exprime avec tristesse « Provo a affecté toutes mes relations amoureuses« . Manifestement, Paris Hilton n’a pas gardé de bons souvenirs de cet internat. La vedette de la téléréalité souhaite désormais avancer après avoir renoué avec la stabilité.