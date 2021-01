L’une des plus grandes villes touristiques du monde, Paris est la destination de milliers de touristes du monde entiers, qui viennent chaque année découvrir ses fameuses boutiques de luxe, ses restaurants et ses cafés qui font voyager à une époque de bourgeoisie et de luxe ! Une fois à Paris, vous devez faire un petit plan de visite, qui vous permettra de visiter le maximum d’endroits historiques et modernes. Dans cet article, on vous propose une liste d’endroits à absolument visiter à Paris.

Quels sont les endroits incontournables à Paris ?

La ville de Paris est tellement riche et grande, qu’il est difficile de définir les incontournables et de sélectionner quelques endroits seulement. Mais il existe des endroits qui sont visités plus que d’autres, et qui attirent les touristes et les fascinent. Nous citons :

l'institut du monde arabe est également un coin d'art et de culture à absolument visiter. C'est un endroit qui vous permet de découvrir plusieurs cultures arabes et européennes à la fois ;

Si vous êtes amateur de l'architecture et de la décoration d'intérieur, vous devez absolument visiter l'Appartement atelier le Corbusier . C'est un site très riche, qui constitue un patrimoine mondiale d'art et de culture.

Vous ne pouvez pas visiter Paris sans faire un tour à Dali Paris, un coin qui réunit dans sa surface la science, l'art, la sculpture, l'architecture et plein d'autres passions, avec une touche exceptionnelle du fameux inventeur Salvador Dali.

Que faire pour profiter de sa visite à Paris ?

Découvrir et visiter les musées et les endroits touristiques de Paris n’est pas suffisant pour profiter de la richesse touristique de la ville. Les quartier de Paris sont également des lieux très intéressants à voir et à visiter.

Visiter l’ancien village MONTMARTRE

Montmartre est un quartier parisien très connu, plusieurs grands artistes ont fait de Montmartre un refuge pendant leurs vies. Avec des ruelles étroites, un atmosphère purement artistique et plusieurs anciens monuments et cabarets, Montmartre constitue un endroit qui réunit plein d’histoires, avec une touche moderne de quelques boutiques de mode, des cafés et des galeries différentes.

Découvrir le quartier Latin

Le quartier latin est un autre lieu qui fut un refuge des intellectuels latins au moyen-age. C’est un quartier très vif et plein d’étudiants de différentes nationalités, avec des restaurants et une atmosphère latine.

Le fameux quartier des Champs- ELYSÉES

Considéré comme le plus beau quartier au monde et l’un des endroits les plus actifs et animés des capitales mondiales. C’est une avenue riche en boutiques, restaurants, cafés et coins de mode, avec des activités multiples : culturelles, artistiques et commerciales. Vous ne pouvez sûrement pas visiter Paris sans y faire un tour.