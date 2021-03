Un partenariat complètement fou entre McDonald’s et KFC : ils signent ensemble pour une stratégie étonnante

Si vous pensiez que McDonald’s était hors-jeu depuis les dernières innovations de ses concurrents KFC et Burger King, et bien vous allez pouvoir constater que la guerre est très loin d’être terminée. Personne n’aurait pu croire en effet que deux concurrents aussi importants allaient pouvoir dès aujourd’hui lancer un grand partenariat, dont on devrait pouvoir entendre parler pendant encore très longtemps, comme en témoignent les différents témoignages que l’on a pu lire ici et là dans la presse spécialisée.

Il faut bien avouer que McDonald’s n’en est pas à son premier coup d’essai : l’enseigne de fast-food fait vraiment tout ce qui est en son possible pour pouvoir gagner du terrain. Il se trouve qu’aux Etats-Unis mais également en France, l’enseigne est parfois assez agressive et même prête à tout pour pouvoir grignoter de plus en plus de parts de marché, devant des concurrents qui ne font pas de cadeaux !

La chaîne de restauration rapide McDonald’s fait tout pour lutter contre Burger King qui gagne du terrain

On se souvient notamment récemment de son gros concurrent Burger King qui a fait une annonce assez spectaculaire, en annonçant pratiquer des prix très bas pour certains de ses hamburgers les plus connus. Un constat devant lequel McDonald’s a dû réagir très rapidement s’il ne veut pas se faire passer devant par le roi des hamburgers.

Mais heureusement, McDonald’s sait toujours comment répondre, et on a pu le voir avec cette grosse annonce commune entre McDonald’s et la chaîne de restauration rapide KFC qui fait également parler d’elle avec des actions de communication assez étonnantes.

S’agit-il d’un hamburger commun que l’on va pouvoir retrouver dans les deux enseignes ? Ou d’un simple coup de communication comme on a pu le voir par le passé avec Burger King qui avait proposé à McDonald’s de mixer deux sandwichs mythiques des deux firmes ?

Et bien la réalité est tout à fait différente, et on ne s’attendait pas à une annonce aussi spectaculaire de la part des deux enseignes.

McDonald’s et KFC vont proposer à leurs clients des steaks végétaux pour répondre à la demande croissante

Cela n’aura échappé à personne : il y a de plus en plus de français et de personnes dans le monde qui se disent être des adeptes de la tendance vegan ou végétarienne. Il faut dire que les consciences écologiques ont mis beaucoup de temps à se révéler mais que c’est une vraie tendance qui prend de plus en plus d’ampleur.

Il se trouve que les habitudes de consommation pourraient donc être complètement bouleversées, et de ce fait les enseignes se doivent de réagir très rapidement si elles veulent pouvoir continuer à proposer des hamburgers à leurs clients.

McDonald’s et KFC ont donc décidé de s’associer avec une start-up qui fait de plus en plus de bruit : Beyond Meat. En effet, cette entreprise propose des produits sans viande et va permettre aux enseignes de pouvoir étendre plus facilement leur offre.

A l’heure où certains consommateurs avaient déserté complètement les chaînes de restauration rapide, c’est une occasion en or pour elles pour pouvoir faire revenir les clients dans les restaurants, mais est-ce que le goût sera toujours au rendez-vous ?