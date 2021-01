Pascal Obispo part concurrencer les plateformes de streaming en lançant une application exclusive pour ses fans !

Comme vous avez pu le voir depuis quelques mois, les artistes sont malheureux car qu’il s’agisse de Pascal Obispo ou encore de Patrick Bruel, ils ne peuvent pas réaliser de concerts en France avec leur public !

Face au coronavirus, les artistes s’organisent pour continuer à survivre dans un contexte très difficile !

C’est dès les premiers jours du confinement que les premières personnalités se sont mobilisés et ont d’ailleurs appelé le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour que la culture soit soutenue dans la crise sanitaire que nous vivons encore à ce jour. Il faut dire qu’avec des salles de spectacles qui sont restées fermées pendant plusieurs mois, les artistes mais également tous les intermittents du spectacle n’ont parfois que très peu de ressources pour vivre.

En effet, bien que les plateformes de streaming comme Deezer ou Spotify permettent d’apporter un peu d’argent aux artistes, c’est sur scène, quand ils se produisent en face de leur public, que les chanteurs peuvent enfin avoir une certaine proximité avec leurs plus grands fans qui viennent les voir.

Pour les artistes, c’est également une communion à chaque spectacle que de pouvoir réunir autant de monde pour chanter tous ensemble. Afin de proposer des alternatives et continuer à vivre, certains chanteurs comme Matt Pokora ou Jenifer n’ont pas hésité à prendre les devants. En effet, alors que Matt Pokora devait organiser une énorme tournée française en 2020, celle-ci a été complètement reportée ou annulée selon les dates, pour le plus grand malheur des fans.

En ce 1 janvier 2021, nous vous souhaitons une belle et heureuse année ! Que celle-ci vous apporte des petits bonheurs, des choses simples qui vous mettent du baume au ♥️ & bien évidemment la santé sous tous ses aspects ! Prenez soin de vous, de vos proches ! pic.twitter.com/8fFzUjCdaB — Jenifer Fan Club OFFICIEL (@JustJeniferOff) January 1, 2021

Mais heureusement, le chanteur, qui a rapidement été suivi par d’autres, a réussi l’exploit d’organiser un grand concert avec des danseurs et un spectacle à couper le souffle en streaming ! Pour les plus grands fans de Matt Pokora qui avaient déjà acheté leur billet, c’est un soulagement que de pouvoir revoir enfin leur artiste préféré, même à travers un écran. D’autres artistes, comme Pascal Obispo, ont quant à eux trouver un tout autre moyen de promouvoir leur musique.

Pascal Obispo prend les devants face à la crise et lance sa propre application !

C’est hier que le chanteur mythique a lancé sa propre application afin de mieux maîtriser sa musique ! Alors que sa musique est disponible sur certaines plateformes de streaming, Pascal Obispo a décidé couper l’herbe sous le pied à tous les autres acteurs du digital en lançant Obispo All Access, une application dans laquelle ses fans pourront accéder à tous ses albums !

Pascal Obispo sur Europe 1 : « J’aimerais beaucoup travailler avec PNL » pic.twitter.com/cO0afHuluZ — RAPLUME (@raplume) January 8, 2021

Mais ce n’est pas tout, car Pascal Obispo a en effet décidé de voir les choses en grand pour ses 56 ans qu’il a d’ailleurs fêté hier soir. Dans l’application qui est disponible sur tous les smartphones aujourd’hui, on aura également l’occasion de retrouver bien d’autres contenus disponibles autour du chanteur, comme par exemple des clips vidéos, des interviews, et même d’autres fonctionnalités plutôt amusantes, c’est le moins que l’on puisse dire.

Obispo All Access, disponible sur App Store et Google Play Store.

🎧 L'intégralité de ma musique d'hier, d'aujourd'hui et de demain, en ligne. Et bien plus encore. ❤️#obispo #obispoallaccess #8janvier pic.twitter.com/5tfpBN8dwx — pascal obispo (@ObispoPascal) January 8, 2021

Les internautes pourront en effet choisir de chanter des chansons en karaoké de Pascal Obispo ! Avec cette application, comme Pascal Obispo l’affirme sans complexe en interview, c’est un très bon moyen de retrouver sa “liberté”, à l’heure où les maisons de disques sont de plus en plus gourmandes auprès des artistes qui quant à eux ne peuvent plus se produire dans les salles de spectacles contrairement à leurs habitudes : une occasion en or de se rapprocher de ses fans d’une nouvelle façon !