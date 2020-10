Pascal Obispo : pour les 20 ans de son fils Sean, il dévoile d’adorables photos !

Sean a bien grandi, et a même fêté ce dimanche 11 octobre 2020, ses 20 ans. Une occasion pour ses parents de se remémorer les moments tendres de son enfance. Isabelle Funaro et Pascal Obispo l’ont fait à travers de sublimes photos qui montrent Sean dans les débuts de sa vie.

Les parents rendent un bel hommage à leur enfant pour son anniversaire…

La chanson Millésime que Pascal Obispo a sortie pour la naissance de son fils, a 20 ans cette année ! Le fils de l’artiste né de son mariage précédent avec la célèbre mannequin Isabelle Funaro, a célébré ce dimanche 11 octobre 2020, ses 20 ans d’âge.

Même si Sean est aujourd’hui un véritable jeune homme qui d’ailleurs a une petite amie dans sa vie, il n’en demeure pas moins un fils aux yeux de ses parents. Aussi pour son anniversaire, ces derniers ont ressorti de leur placard, des moments précieux pour eux, de son enfance.

Si d’habitude les parents célèbres de Sean Obispo évitent d’étaler leur vie privée sur les réseaux sociaux, cette année ils ont décidé de partager ce moment de joie avec leurs fans, chacun de son côté.

C’est une photo en blanc noir de son fils que Pascal Obispo a postée sur son compte Instagram. Torse nu dans un endroit qui semble être au bord d’une plage, Sean était alors un petit bambin, avec une bouille trop mignonne, qui a fait craquer les internautes. En légende, le chanteur a écrit : « 20 ans… le bel âge ! Happy birthday to my son – The sun Sean of my life. »

Isabelle Funaro n’a pas été en reste. Elle a posté une photo de son fils alors qu’il était bébé, dans ses bras. En légende elle a écrit : « Certaines nuits, je rêve de pouvoir remonter le temps, non pas pour changer les choses, juste pour pouvoir vivre une nouvelle fois certains moments. Sean, 20 ans aujourd’hui ! Joyeux anniversaire mon fils ».

Notons que l’actrice a eu son fils très jeune, alors qu’elle était âgée de 18 ans. Des 2 côtés, les fans ont été séduits par les clichés, et ont également souhaité dans les commentaires, un joyeux anniversaire à Sean.

Une belle famille recomposée et soudée

Malgré que les parents de Sean se soient séparés quelques années après sa naissance, Pascal Obispo et Isabelle Funaro sont restés en bons termes. Aujourd’hui, chacun d’eux a refait sa vie, et ils forment tous une famille recomposée assez atypique.

A 55 ans, Pascal Obispo s’est remarié depuis 5 ans maintenant, avec la mannequin Julie Hantson, âgée de 29 ans. Le couple n’a pas d’enfants, contrairement au couple que forment Isabelle Funaro et l’acteur et humoriste Michaël Youn depuis 12 ans maintenant.

Sean a ainsi une petite sœur prénommée Seven, qui a 9 ans, et un petit frère d’un an, Stellar. Si Sean s’entend très bien avec son beau-père, qui d’ailleurs le considère comme son fils, ce dernier s’entend également très bien avec Pascal Obispo, l’ex de sa femme, qui est d’ailleurs son ami.

Comme l’explique Michaël Youn en 2016 dans un entretien : « Sean, c’est le fils de ma femme. Il a 15 ans, mais comme ça fait 10 ans que je suis avec Isabelle, je l’aime comme si c’était mon fils. Il a un vrai papa, il a un super papa qui l’aime grave. Mais moi c’est mon meilleur pote, c’est un truc assez indescriptible d’ailleurs »

On ne s’étonne donc pas que toute la famille se retrouve très souvent ensemble, comme lors d’un match par exemple. Pendant que ses parents lui souhaitent un joyeux anniversaire sur la toile, Sean Obispo lui, a décidé de passer sa soirée en compagnie de la jolie mannequin Tosca Laurent Monserrat, sa petite amie.