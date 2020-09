Pascal Obispo : sa femme Julie dévoile de jolis clichés de leur mariage pour leur anniversaire !

Le 5ème anniversaire de Pascal Obispo et Julie Hantson

19 septembre 2015 – 19 septembre 2020 : Voilà maintenant 5 ans que le célèbre chanteur Pascal Obispo s’est uni pour la vie à la superbe Julie Hantson. Pour leur anniversaire de mariage, cette dernière publie des clichés souvenirs : tout aussi romantiques que touchants.

Leur très beau mariage – que le couple de star n’est pas prêt d’oublié – s’était alors déroulé au Cap-Ferret. Ce fut au cours d’une magnifique cérémonie religieuse à l’église Notre-Dame-des-Flots que les amoureux ont prêté serment pour le reste de leur vie. Le mariage était exactement à l’image des deux tourtereaux. Cela fait plus de six ans que Julie Hantson et lui sont en couple, toutefois ce fut le 19 septembre 2015 qu’ils ont officialisés cette union par les liens sacrés du mariage.

Pascal Obispo affirme que depuis son mariage, il est devenu un tout autre homme. « Quand j’ai rencontré mon épouse, ma vie a changé » avait-il affirmé sur le plateau de C à vous. Il poursuit en expliquant que Julie a totalement modifié sa manière de vivre. Elle l’a équilibrée en quelque sorte. L’interprète de « Lucie » affirme que depuis il vit en parfaite harmonie.

S’il est certain que le célèbre chanteur ne tarit pas d’éloge au sujet de sa chérie, cette dernière n’est pas en reste côté romantisme. En effet, à l’occasion de leurs noces de bois, elle décide de publier des clichés de leur mariage sur son compte Instagram. Voilà une manière romantique et typiquement féminine de déclarer sa flamme à son élu. Julie a donc tout naturellement dévoilé de jolis clichés de ce jour mémorable. Son moment intime et unique qu’elle a tenu à partager avec les internautes, pour le plus grand bonheur de ces derniers.

Julie Hantson publie des clichés de son mariage avec Pascal Obispo

Il est désormais possible d’avoir un petit aperçu de la célébration du mariage de Pascal Obispo avec Julie Hantson. En effet, ce samedi 19 septembre 2020 la compagne du chanteur a partagé 2 clichés en ce sens sur les réseaux sociaux pour marquer leur 5ème anniversaire de mariage. Des noces de bois dont les fans du couple de star se souviendront longtemps !

Le premier cliché est en noir et blanc : comble du chic et un brin nostalgique. Il dévoile les jeunes mariés dans la voiture qui les a transportés jusqu’à la mairie. Pascal Obispo est au téléphone, certainement pour recevoir des félicitations ou pour mettre au point les derniers dispositifs. Julie Hantson quant à elle, regarde l’horizon à travers la fenêtre, sûrement pour savourer l’instant présent et apprécier chaque minute comme il se devait.

Chacun des deux conjoints savent exactement la chance qu’ils ont d’être liés à l’autre, car ils se complètent parfaitement. Le couple de star sait aussi à quel point ils ont de la chance d’être appuyé par des fans qui les aiment autant et que cela n’a pas de prix – Chose d’ailleurs dont ils sont particulièrement reconnaissants comme ils l’indiquent souvent dans des interviews.

Dans le second cliché, les internautes ont pu apprécier l’ouverture de bal des deux amoureux. C’est presque comme si le public y était, tellement leur joie et leur complicité étaient perceptibles à travers ce cliché unique. Pascal Obispo et Julie Hantson sont tous deux plus beaux que jamais et dansent les yeux dans les yeux.

Aujourd’hui, Pascal Obispo et Julie Hantson font toujours office de couple parfait et leur ménage est certainement parti pour durer ! Notons que Pascal Obispo vient tout juste de quitter ses fonctions de coach dans The Voice et qu’il aura désormais davantage de temps à consacrer à sa bien-aimée.