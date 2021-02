Pascal Obispo se confie sur sa terrible enfance : une “souffrance” qu’il avait parfois pu cacher !

Personne n’aurait pu penser que le chanteur français mythique serait encore dans la tourmente aujourd’hui avec des révélations aussi graves, et pourtant cela a été un véritable choc pour des millions de français qui ont pu lire il y a tout juste quelques heures les révélations assez choquantes de l’artiste dans la presse nationale notamment. Il est vrai que ces déclarations arrivent au pire moment pour la célébrité française, alors même qu’à l’heure actuelle une polémique très grave concerne d’autres personnalités publiques.

Mais pour autant, on peut dire que le chanteur Pascal Obispo ne se laisse pas impressionner une seule seconde et n’hésite donc pas à prendre la parole sur des sujets qui peuvent parfois être assez difficiles à assumer. Tout le monde a pu cependant saluer son courage, notamment sur les réseaux sociaux où des internautes ont été assez nombreux à soutenir Pascal Obispo dans sa démarche, et avant tout pour son grand courage que certains n’arrivaient pas à assumer encore aujourd’hui.

Et si certains avaient pu avoir des doutes concernant l’enfance difficile du chanteur français Pascal Obispo, il se trouve que cela a pu être une très grosse surprise pour bon nombre de fans qui ne s’attendaient pas à pouvoir lire des nouvelles aussi choquantes concernant le chanteur de la fameuse chanson “Lucie”.

Pascal Obispo se confie sur ses souffrances étant enfant : les internautes sont complètement bouleversés…

Alors que le chanteur vient tout juste de lancer sa propre application qui va venir concurrencer les plus grandes plateformes de streaming comme Deezer ou encore Spotify, cela a été une vraie difficulté pour lui d’assumer certains aspects de sa vie, comme nous avons tous pu le découvrir dans la dernière interview qu’il a eu l’occasion de donner et qui a été vraiment bouleversante pour bon nombre d’internautes qui ne s’attendaient pas à cela.

En effet, Pascal Obispo a pu prendre la parole dans le magazine Soir Mag et a fait de très grosses révélations concernant son passé. Alors que tout le monde s’attendait à ce que Pascal Obispo ait une enfance plutôt facile à vivre, il semblerait que la réalité soit bel et bien tout autre pour le chanteur qui a par le passé pu connaître de grands succès avec ses chansons où celles qu’il a eu l’occasion d’écrire pour d’autres artistes français mythiques.

Des confidences troublantes de Pascal Obispo qui revient sur son passé très difficile où il a souffert…

Dans le journal Soir Mag, Pascal Obispo est revenu sur un point qui l’a marqué pendant toute sa vie, depuis son enfance et encore aujourd’hui comme il l’admet très volontairement. C’est par ailleurs un véritable message qu’il a voulu faire passer à toutes celles et ceux qui se sentent seuls ou qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur.

En effet, le chanteur Pascal Obispo admet volontairement qu’il a pu souffrir de ne pas avoir été assez considéré par certaines personnes par le passé. Mais face à ce constat, le chanteur raconte qu’il a pu développer une compétence : celle de toujours avoir un “plan B” dans toutes les différentes circonstances de la vie !