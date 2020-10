Pascal Obispo s’énerve face à un humoriste qui lui fait une mauvaise blague !

Alors que l’humoriste Florent Peyre présentait son tout nouveau spectacle, Nature, ce lundi 26 octobre sur le plateau de Je t’aime etc, il a souhaité saluer Pascal Obispo qui l’a beaucoup aidé à préparer ce grand projet. Pourtant, cette collaboration était très loin d’être bien partie…

Florent Peyre est de retour sur le devant de la scène

Florent Peyre a fait son grand retour, et même si le célèbre humoriste de 40 ans a été obligé de réorganiser son planning et ses apparitions en fonction du couvre-feu mis en place dernièrement par le gouvernement, cela ne l’a pas empêché de mener à terme son projet de spectacle.

Dans Nature, son dernier spectacle, il met en scène toute sa créativité et son talent dans l’interprétation de plusieurs célèbres personnages de comédie musicale lors de la première de leur spectacle.

Pour mettre en place ce grand projet musical, l’humoriste a d’ailleurs fait appel à Pascal Obispo qu’il a toujours considéré comme “l’une des références de la comédie musicale en France”.

Alors que Florent Peyre était invité sur le plateau de Je t’aime etc, ce lundi 26 octobre pour faire la promotion de ce nouveau spectacle, il a souhaité revenir sur les premières étapes créatives de son spectacle, sa genèse et sa rencontre décisive avec le célèbre chanteur et interprète de “Tombé pour elle”.

Et contrairement à ce que l’on aurait pu croire, leur première rencontre a fait des étincelles, mais pas dans le bon sens. Et le personnage principal de la série Papa ou maman a dû faire face à de long mois de malaise avant de se mettre l’interprète de “Mourir demain” dans la poche…

Florent Peyre a même avoué que s’il s’était fié à sa première intuition lors de sa première rencontre avec le chanteur de 55 ans, il serait simplement parti en courant.

Une blague qui a mal tourné…

À l’époque de la rencontre entre les deux artistes, l’humoriste était encore en tournée promotionnelle pour parler de son précédent spectacle de comédie musicale. Lors de son passage sur un plateau télé, il avait déclaré qu’il trouvait Pascal Obispo “romantique, mais cucul”. Niveau compliment, on repassera.

Le lendemain de la diffusion de l’émission, l’humoriste était invité à une soirée où était également présentent de nombreuses personnalités, dont Pascal Obispo. Et alors que Robbie Williams était sur scène en train d’ajuster le son et de faire ses balances, Florent Peyre a senti une tape sur son épaule…. Et quelle ne fut pas sa surprise de découvrir Pascal Obispo en chair et en os, un sourire d’agacement figé sur le visage.

L’humoriste a alors déclaré :“Mais c’est incroyable ! Je suis en train de basculer !”

Mais ce que Florent Peyre ne savait pas, c’est que l’interprète de « Lucie » n’avait rien loupé de l’émission de la veille dans laquelle l’humoriste l’avait gentiment taclé…

“Ça va, ça s’est bien passé hier sur l’émission de télé, tu t’es bien foutu de ma gueule ?”lui a naturellement lancé le jury de The Voice.

“Ca va, tu t’es bien foutu de ma gueule ?”

L’humoriste a tout de suite fait le rapprochement et le malaise s’est rapidement installé.

Préoccupé à l’idée d’avoir éventuellement offensé le chanteur à qui il souhaitait demander de l’aide pour son nouveau spectacle, Florent Peyre a passé une très mauvaise soirée.

“Je ne savais plus où me mettre”, avait-il déclaré lors d’une interview avant d’ajouter : “Pendant toute la soirée, il me regarde et il me fait [NDLR, il mime alors un signe d’égorgement] toute la soirée et il ne désamorce pas le truc !”

Malaise général entre les deux hommes. C’est mal parti !

Ce n’est finalement que quelques mois plus tard que l’humoriste découvre que Pascal Obispo est en train de lui faire une blague, blague qui a tout de même duré près de 4 mois.

“On se retrouve sur une émission, il me fait ‘Hahaha ! Alors, tu as eu peur ?’ “a déclaré l’humoriste qui sur le moment n’en menait pas large.

“On m’avait dit qu’il faisait des arts martiaux, donc j’étais en flippe pendant 3 mois. Je me suis dit ‘il va me choper, il va me défoncer’ “. a-t-il ajouté pour conclure cette anecdote qui l’a totalement décontenancé.

Heureusement, plus de peur que de mal et tout s’est bien terminé entre les deux artistes qui ont par la suite collaboré dans de bonnes conditions afin de produire le nouveau spectacle de l’humoriste.