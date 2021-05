Pascal Soetens balance tout, il décide de s’excuse en direct à ses enfants en plein direct !

Ce sont des propos qui pourraient faire l’effet d’une bombe que l’on a pu apprendre récemment en ce qui concerne Pascal Soetens, l’animateur mythique de l’émission Pascal le grand frère qui a été diffusé pendant des années sur TF1. En effet, ce dernier a pu faire les beaux jours de la chaîne avec un programme assez incroyable, qui faisait même froid dans le dos à certains moments.

Dans son émission, on pouvait en effet le voir intervenir dans des familles où plus rien ne se passait comme prévu. Les parents n’arrivaient tout simplement pas à maîtriser leurs enfants, et il n’était d’ailleurs pas rare de voir certains d’entre eux changer radicalement du jour au lendemain grâce à son intervention. Toutefois, à l’époque, de nombreuses personnes avaient pu penser que toute l’émission avait pu être truquée, et Pascal Soetens avait été soumis à de graves accusations.

Désormais, bien que l’émission ne soit plus diffusée sur TF1, il se trouve que Pascal Soetens est resté dans les mémoires et tout le monde se souvient encore aujourd’hui de ses émissions assez incroyables que l’on a pu découvrir ces dernières années. Il faut dire qu’à l’époque de la diffusion de l’émission de Pascal le grand frère, les chaînes de la TNT n’existaient pas encore ou n’étaient que très peu populaires. Aujourd’hui, on peut retrouver ces émissions sur YouTube notamment, et certains fans se plaisent à revoir avec le plus grand plaisir les anciennes émissions de Pascal le grand frère.

Pascal Soetens dans la tourmente, il prend la parole pour la première fois sur un sujet grave

C’est dans le magnifique podcast Parents d’abord que l’animateur Pascal Soetens a décidé pour la première fois de prendre la parole au sujet de ses enfants. En effet, pendant de nombreuses années, il se trouve que l’on a pu voir l’animateur intervenir chez de nombreuses familles en France, mais il ne s’est que très rarement confié sur sa famille et sur sa vie personnelle.

En participant au podcast Parents d’abord, personne n’aurait pu imaginer que l’animateur allait pouvoir se confier de la sorte. En effet, on aurait pu imaginer que les enfants de Pascal Soetens avaient pu bénéficier d’une excellente éducation sans aucun coup dur, mais il se pourrait bien que la réalité soit malheureusement légèrement différente.

Il a en effet pu reconnaître ses torts en exclusivité dans ce podcast, et dire clairement qu’il n’était pas quelqu’un de facile à vivre, en parlant même de lui comme quelqu’un de très dominant, n’aimant pas du tout se faire marcher sur les pieds.

Pascal Soetens s’excuse pour ses enfants, des propos vraiment troublants de sa part

Dans son interview, Pascal le grand frère s’est donc exprimé pour la première fois sur sa relation avec ses enfants, et il a clairement dit s’excuser pour avoir fait du mal à ses enfants. En effet, depuis que l’animateur est séparé de son ancienne compagne, la situation est très différente.

Heureusement, il se trouve que désormais, celui-ci s’assume complètement, disant très honnêtement qu’il n’est pas le fameux « papa parfait » que tout le monde pouvait être en mesure d’imaginer par le passé, notamment lors de ses interventions sur TF1 dans Pascal le grand frère.