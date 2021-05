Pascal Soetens balance tout, un contrat « scandaleux » avec TF1 qu’il a accepté par le passé…

Même si l’émission mythique Pascal le grand frère n’est plus diffusée sur TF1, tout le monde se souvient encore parfaitement des interventions très musclées de Pascal Soetens chez les personnes qu’il venait aider. En effet, il faut bien se souvenir qu’à l’époque, Pascal Soetens pouvait intervenir dans certains foyers en France où les situations étaient tout simplement catastrophiques pour les familles. Malheureusement, il se trouve que la production a décidé de tout arrêter du jour au lendemain.

Pour l’animateur de l’émission Pascal le grand frère, que l’on peut surtout qualifier d’intervenant auprès des jeunes, cela a été un très gros coup dur. En effet, l’émission que l’on a pu voir à l’époque de 2006 et jusqu’en 2013 avait à l’époque pu faire les beaux jours de TF1. Tout le monde se souvient encore des parents qui avaient beaucoup de difficultés avec leurs adolescents qui ne les respectaient pas. On pouvait alors retrouver Pascal Soetens débarquer dans ces foyers français en grande difficulté, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’hésitait pas une seule seconde à dire haut et fort tout ce qu’il pensait.

Pascal Soetens dans la tourmente, les problèmes qu’il a pu avoir avec cette émission…

Cela a pu lui jouer des tours parfois, on se souvient notamment de très graves polémiques survenues par la suite qui auraient pu lui coûter sa place. Mais heureusement, les polémiques présentes autour de Pascal le grand frère ne l’ont été que de courte durée, et il se trouve que les téléspectateurs ont toujours eu beaucoup de sympathie pour la vedette de TF1.

Par la suite, c’est malheureusement une très grande traversée du désert que Pascal Soetens a été contraint de subir, comme de nombreuses stars du petit écran. Néanmoins, personne n’aurait pu être en mesure de penser que l’animateur allait pouvoir rebondir par la suite. On se souvient ensuite de l’émission mythique qu’il avait pu reprendre sur la TNT, dans un concept qui rappelait son émission de TF1 mais dans une toute nouvelle version. Plus récemment encore, c’est sur YouTube que l’on a pu redécouvrir Pascal Soetens, où il a pu lancer son propre format avec la chaîne « Pascal et JM ».

Actuellement, il se trouve que l’animateur peut bénéficier de plus de 200 000 personnes, ce qui es assez considérable, c’est le moins que l’on puisse dire. En revanche, bien qu’il ne soit plus présent à la télévision, Pascal Soetens a pu faire de très grosses révélations récemment dans une interview assez incroyable pour Télé Loisirs où il balance absolument tout…

Pascal Soetens raconte tout sur le salaire « mal négocié » pour son émission Pascal le grand frère

Alors que son émission mythique Pascal le grand frère n’est aujourd’hui plus du tout à l’antenne, il se trouve que la vedette Pascal Soetens a pu une nouvelle fois prendre la parole, et le moins que l’on puisse dire c’est que ses paroles sont assez étonnantes.

En effet, l’animateur s’est permis de dire haut et fort qu’il avait à l’époque très mal négocié son salaire avec TF1 pour Pascal le grand frère, n’ayant aucune connaissance des montants pratiqués généralement pour les émissions de télévision…