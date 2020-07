Passer des vacances en Inde : 4 lieux à découvrir absolument !

En effet, l’Inde est le 7e plus grand pays du globe avec plus de 3,2 millions de kilomètres carrés. Compte tenu de cela, il abrite une pléthore d’endroits, dont la plupart sont passionnants. En voici d’ailleurs quelques-uns des plus incontournables afin de vous aider à planifier votre itinéraire de voyage en Inde.

Le Ladakh, un haut lieu de treks

Situé dans la haute vallée de l’Indus, le Ladakh est sans conteste une étape inéluctable pour tout voyage en Inde. Il s’agit d’une terre de contrastes, mais aussi une destination riche en sommets avec une altitude avoisinant les 5000 mètres. À cet égard, la principale activité pratiquée par les voyageurs est le trekking. D’ailleurs, une multitude de circuits de treks y sont disponibles.

Parmi eux, le circuit de la route de la soie est de loin le plus populaire. Au départ de Leh, la capitale de la région éponyme, il promet de nombreuses découvertes. Vous pourrez entre autres avoir un grand aperçu de la culture locale. En effet, le circuit passe par des villages typiques qui préservent leurs traditions.

Shimla, un coin de détente

Au nord de l’Inde, Shimla est une destination de choix pour vous déconnecter de votre train-train quotidien. En effet, la capitale de l’Himachal Pradesh dispose de plusieurs atouts vous permettant d’oublier votre routine. Elle abrite des architectures hors du commun, à l’instar du Rashtrapati Niwas, qui vous plongeront comme dans un autre monde.

Perché à 2200 m d’altitude, la ville comprend également plusieurs temples hindous, dont la visite est une opportunité d’apprendre davantage sur cette religion. Parmi ceux-ci, le temple de Jakhoo est très remarquable notamment pour avoir abrité la gigantesque statue de Hanuman. Sa taille de 33 m dépasse celle de Christ Rédempteur (30 m) de la ville de Rio de Janeiro, au Brésil.

Agra, la cité abritant la 8e merveille du monde

Sans conteste, Agra est l’une des villes les plus visitées du Sous-continent et on comprend vite pourquoi. C’est dans cette ville de l’État d’Uttar Pradesh que le fameux Taj Mahal (ou palais de la couronne en persan) se situe. Véritable emblème national, et 8e merveille de la planète pour beaucoup, il mérite une visite lors de votre périple en Inde, surtout s’il s’agit d’une première fois.

Unique en son genre, sa particularité réside surtout dans son architecture faite à partir de marbre blanc et ses pierres semi-précieuses incrustées. Mais il se distingue aussi par son histoire. L’empereur Shah Jahan a donné l’ordre de bâtir le palais de la couronne pour rendre hommage à son épouse bien-aimée.

Fatehpur Sikri, une destination envoûtante

Fatehpur Sikri, ancienne capitale de l’Empire moghol, est un des plus beaux endroits du territoire indien. À une quarantaine de kilomètres d’Agra, il s’agit d’un véritable melting-pot de cultures mogholes, hindoues, turques, perses et jaïnes. Vous en apercevrez d’ailleurs à travers les bâtiments en grès rouge et marbre blanc qui abondent dans la ville.

La mosquée Jama Masjid et le palais de Panch Mahal illustrent bien cette atmosphère multiculturelle. N’hésitez pas donc à les visiter pendant votre escapade à Fatehpur Sikri durant votre séjour en Inde. En outre, ne manquez pas de visiter le bazar de la ville où vous verrez des articles typiques.