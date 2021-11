Patrice Evra fait des confidences sur sa jeunesse, l’ancien footballeur s’effondre en évoquant ces périodes douloureuses de sa vie !

À la retraite depuis 2019 après plus d’une décennie de carrière professionnelle, l’ancien footballeur Patrice Evra revient sur sa jeunesse troublante. Dans un podcast, l’ancien ailier gauche de l’équipe de France raconte les conditions de vie extrêmement précaires dans les lesquelles il a vécu son enfance.

« En grandissant dans la rue, tu dois survivre »

L’un des meilleurs joueurs à son poste, Patrice Evra fait partie des footballeurs qui peuvent se vanter d’avoir réussi leur carrière. Cependant, avant cette vie sportive bien accomplie, la jeunesse de l’ancien joueur monégasque n’a pas été une période aisée. Très tôt, l’ancien international français d’origine sénégalaise devait affronter les réalités de la vie. Invité lors d’un célèbre podcast britannique, il remémore cette époque difficile.

« Grandir dans une famille de 24 frères et sœurs, avec seulement une poitrine de poulet pour tenir trois jours. En grandissant dans la rue, tu dois survivre », relate-t-il avec une grande émotion d’amertume. Amené en Europe alors qu’il n’était qu’un bébé, Patrice Evra a vécu son enfance dans la région parisienne. Vivant dans une extrême pauvreté, l’ancien Red Devils n’a pas fait de longues études avant de découvrir sa passion pour le football. Après ses nombreuses tentatives vaines dans les centres de formation français, c’est à SC Marsala en Italie que l’ancien Phocéens a été accepté.

« Je suis descendu pour retrouver l’équipe et j’ai vu tous les joueurs assis à table et les gens venir pour leur servir de la nourriture. J’ai appelé ma mère et je lui ai dit Maman, je suis au paradis », raconta ainsi l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Ce petit évènement à SC Marsala, reste pour lui, le meilleur moment qu’il a vécu dans sa belle carrière de footballeur.

« Quand les gens me demandent quel est mon meilleur souvenir du temps où je jouais au football, c’était ça mon meilleur souvenir, pas de gagner la Ligue des champions, c’est quand j’avais 17 ans, ce gamin… juste en train de manger », se remémore-t-il les larmes aux yeux.

Victime d’agression sexuelle à l’âge de 13 ans

L’adolescence de Patrice Evra a été émaillée des évènements douloureux. Dans son autobiographie I love this game sortie le 28 octobre 2021, l’ancien joueur raconte une autre histoire de sa vie. Dans ce passage publié par le journal britannique The Times, le natif de Dakar affirme avoir été victime d’agression sexuelle quand il avait 13 ans. Pire, cette peine lui a été infligée par le principal de son collège chez qui il passait des nuits à cause de la distance qui sépare ce collège de sa maison.

« Croyant que je dormais, il passait ses mains sous ma couette et essayait de me toucher. Je savais que ce qu’il faisait était mal, alors j’essayais de le repousser et de le frapper. J’étais robuste, mais j’avais peur […]. Ça pouvait durer 10 ou 15 minutes, comme une bagarre », révèle l’ancien Mancunien. « Il ne rigolait pas ; il essayait à tout prix de m’enlever mon pantalon. Dans le noir, il ne parlait pas. Mais il se touchait et la situation l’excitait sexuellement. […] La dernière nuit chez lui, quand il savait que j’allais rentrer chez moi, il a fini par réussir. Il a mis mon pénis dans sa bouche », a-t-il poursuivi.