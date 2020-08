Patrick Bruel, Camille Lellouche : les deux stars se montrent bons perdants après la défaite du PSG !

Le dimanche 23 août dernier s’est déroulée la finale de la Ligue des Champions version 2019-2020. Les deux équipes avaient tout mis en œuvre, chacune de son côté pour s’assurer la victoire. Cependant, il ne fallait qu’un seul gagnant. Ce fut le Bayern de Munich qui s’imposa face au Paris Saint-Germain sur un score de 1-0 au plus grand désarroi des Parisiens. Si plusieurs célébrités se sont penchées sur ce match, Patrick Bruel et Camille Lellouche n’ont pas manqué d’exprimer leur ressentiment.

PARIS-MUNICH, une défaite pour les Français !

Les circonstances du déroulement de ce match ont été bien particulières. En effet, en raison de la pandémie du coronavirus, la finale de la Ligue des Champions s’est déroulée à huis clos à Lisbonne. Même si les supporters des deux équipes ne pouvaient pas être présents sur le stade, ils ont apporté leur soutien depuis chez eux.

Les Parisiens n’auraient certainement pas raté ce match, vu que leur équipe favorite était impliquée. La rencontre a connu une très forte audience partout dans le monde. Si les supporters du PSG espéraient une victoire de leur équipe, leurs espoirs ont malheureusement été réduits à néant par le FC Bayern. Les Parisiens se sont fait punir après avoir manqué plusieurs occasions de faire plier la rencontre en leur faveur.

Cette cuisante défaite de l’équipe française a provoqué des torrents de larmes parmi leurs supporters, mais aussi dans le rang des joueurs. On voyait bien la star brésilienne Neymar Jr qui ne pouvait retenir ses larmes. Même s’ils ont eu un parcours honorable, échouer alors qu’ils étaient si près du but leur a évidemment fait mal au cœur. On rappelle que ça fait la sixième League des Champions que remporte le FC Bayern.

Patrick Bruel et Camille Lellouche ont donné leur opinion

Il est clair qu’une défaite ne fait jamais plaisir. Cependant, il est également important de saluer le parcours, l’effort et la détermination des joueurs du Paris Saint Germain pour être allés aussi loin dans la compétition. C’est ce qu’a voulu faire Patrick Bruel dans l’un de ses postes.

Il rappelait que c’est la première finale que jouait le PSG. Après avoir fait allusion à la précédente défaite du FC Barcelone face au Bayern de Munich sur un score de 8-2, il a ajouté qu’il y avait encore de l’espoir pour le PSG avec les prochaines Ligues des Champions. L’acteur félicite le club, mais reste cependant déçu par le fait que les joueurs aient raté plusieurs occasions de marquer des buts.

La chanteuse française Camille Lellouche semblait plutôt déçue par les performances de l’équipe qu’elle supportait. Elle affirme même être triste et dégoutée par la défaite du PSG. Cependant, l’actrice a bien utilisé son humour ravageur qu’on lui connaît si bien sur Instagram.

D’autres personnalités se sont également exprimées à propos de ce match

Il est clair que ce match a suscité l’intérêt de presque tout le monde, y compris Cyril Hanouna et Matt Pokora. L’animateur télé et le chanteur ont aussi donné leurs impressions à propos de la défaite de leur équipe. Le père de Bianca félicitait le PSG et l’Olympique Lyonnais pour leur parcours durant cette compétition, même si cette défaite est loin de lui plaire.

Matt Pokora qui avait troqué son maillot de supporter de l’équipe de Marseille, contre celui du PSG trouvait que le FC Bayern n’avait pas démérité, notamment grâce à son jeu lors de la deuxième mi-temps qui était tout en maîtrise. Quoiqu’il en soit, félicitations aux deux équipes et rendez-vous la saison prochaine pour d’autres moment de joie !