Patrick Bruel : une photo du chanteur en train de jouer au poker fait le tour de la toile et défraie la chronique !

C’est l’hilarité générale sur Twitter depuis quelques jours. Tout le monde connaît la grande passion que Patrick Bruel a pour le Poker. On le voit de temps en temps faire certaines apparitions. La dernière en date aura été celle qui a provoqué le plus grand tohu-bohu sur Twitter la semaine passée. En effet, le chanteur a été photographié alors qu’il était très concentré dans une partie de poker. Rapidement, cette photo a été partagée puis transformée en un mème. Chacun y allait comme bon lui semblait. Il faut dire que les internautes ne l’ont pas raté sur ce coup. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus !

Patrick Bruel, Top tweet de la semaine

Patrick Bruel en Top tweet ? Difficile à imaginer, pourtant c’est bien ce qui est arrivé sur Twitter cette semaine. Le célèbre chanteur est devenu un mème. Les internautes savent faire preuve d’imagination quand il s’agit de tourner en dérision leur idole. Si on se réfère à la définition donnée par le dictionnaire Larousse, un mème est un texte, une image ou une vidéo repris massivement et très souvent déclinés ou détournés sur internet de manière à le rendre parodique. Il se répand très vite en créant un véritable buzz sur internet.

Moi quand je suis le dernier à m’apercevoir que je suis un mème… pic.twitter.com/pL6lA6eRfv — Patrick Bruel (@PatrickBruel) October 12, 2020

Ce dimanche 11 octobre, c’est Patrick Bruel qui a été la cible des internautes et sa photo est en train de faire le tour des réseaux sociaux. L’image du chanteur a été immortalisée à un moment où il était assis à une table de jeu pendant un tournoi de poker. Il avait mis des lunettes de soleil et consultait les cartes qu’il avait à sa disposition avec un air très concentré. Il n’en avait pas fallu plus pour que les internautes détournent l’image sur les réseaux sociaux.

Des images hilarantes

L’as du poker semblait farouchement déterminé, vu l’air sérieux qu’il avait sur le cliché. On pouvait clairement lire sur son visage qu’il était en pleine réflexion pour se sortir intelligemment d’une situation cocasse. Les internautes n’y sont pas allés de main morte avec le chanteur. Sur les mèmes créés, certains l’identifiaient à une personne qui envoie volontairement un fichier PDF corrompu pour dépasser le deadline de rendu d’un projet.

Patrick bruel Quand au uno tu glisse un 9 par mis des 6 pic.twitter.com/5Olryqv5lM — TwittosInZeSauce🥣 (@MortyLeVoyouV1) October 12, 2020

Se servir d'une image de Patrick Bruel pour faire un meme. pic.twitter.com/JjleqvcRUM — INFdp ☥ 🔥🦎 (@INFdp_) October 11, 2020

D’autres ont préféré des situations plus délirantes comme celle d’un élève qui a pour objectif de ne pas rendre son contrôle pour accuser sa professeure d’avoir perdu la copie. L’image a été relayée plusieurs fois sur Twitter au point où elle est devenue un top tweet. L’acteur quelque peu habitué à se retrouver dans ce genre de situation a pris les choses avec dérision. Même si les tweets sont parodiques, ils n’ont pas critiqué sa personne.

Qui est Patrick Bruel ?

Né le 14 mai 1959 à Tlemcen en Algérie française, Patrick Bruel est un auteur-compositeur, interprète, acteur, producteur, et un as de poker français. Il a fait ses débuts dans l’univers de la chanson et du cinéma à partir de 1984. Après ses apparitions dans plusieurs émissions télévisées, sa notoriété n’a cessé d’augmenter. Patrick Bruel fait partie des meilleurs chanteurs et acteurs français.

Il a eu deux enfants de son mariage avec Amanda Sthers : Oscar né le 19 août 2003 et Léon le 28 septembre 2005. Le couple s’est séparé trois ans après leur mariage. Il a également connu d’autres idylles amoureuses notamment avec la mannequin Céline Bosquet et Caroline Nielsen.